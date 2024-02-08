Неправильний вибір нічного вбрання може не тільки погіршити якість сну, а й призвести до різних захворювань. Яким речам краще надавати перевагу, розповідаємо далі.

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Синтетичний одяг

Синтетика не пропускає повітря і не вбирає вологу, що може призвести до перегріву та дискомфорту під час сну. До того ж, синтетичні тканини можуть викликати алергічні реакції та подразнення шкіри.

Тісний чи незручний одяг

Тісні піжами, гумки, що натягаються, жорсткі шви можуть порушувати кровообіг і заважати вільному руху уві сні. Це не тільки незручно, але і може спровокувати болючі відчуття.

Одяг із металевими елементами

Кнопки, блискавки, гачки можуть завдавати незручностей, дряпати шкіру або пошкоджувати постільну білизну. Краще віддати перевагу одягу з мінімальною кількістю таких деталей.

Брудний або використаний одяг

Носити той самий одяг, у якому ви були весь день, – погана ідея. Шкірі потрібно дихати, а брудні речі сприяють розмноженню бактерій і можуть спричинити подразнення або інфекції.

Одяг із тугими гумками

Гумки на талії або зап'ястях, надто тугі, можуть чинити тиск на тіло, порушуючи циркуляцію крові та викликаючи дискомфорт.

Одяг для сну повинен бути зручним, не обмежувати рухів і не викликати роздратування. Таким чином, ви зможете забезпечити собі міцний та здоровий сон.