Просто та весело: креативні ідеї прикрашання писанок до Великодня

Коли справа доходить до розфарбовування великодніх яєць, іноді найпростіші ідеї виявляються найкращими.

Як прикрасити писанки до цьогорічного Великодня стильно та без зайвих зусиль, розповідаємо далі.

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Великодні яйця з конфеті

Ця ідея прикраси підходить як для фарбованих, так і для нефарбованих яєць. Для неї знадобляться лише зварені круто яйця, двосторонній скотч з малюнками та ножиці.

Виріжте зі скотчу невеликі форми, наприклад трикутники або лінії. Розташуйте їх на кожному яйці, щоб створити веселий і барвистий візерунок у вигляді конфетті й писанки готові.

Писанки з конфеті / Фото Natasia Hanratty

Смугасті писанки

Проявіть креативність, використовуючи гумки для прикраси цих барвистих кольорових яєць. Для того, щоб створити такий дизайн, зваріть яйця, обмотайте їх гумками, граючись з візерунками, та занурте писанки у барвник на кілька хвилин.

Після того, як яйця висохнуть, зніміть гумки, щоб відкрити смугастий дизайн.

Смугасті писанки / Фото Natasia Hanratty

Омбре яйця

Пасхальні яйця з ефектом омбре можна зробити всього за кілька хвилин. Зваріть їх та покладіть у коробку більшим кінцем догори. Далі злегка покрийте яйця барвником з балончика чи пульверизатора, але будьте обережні, тому що якщо ви розбризкаєте занадто багато, надлишки фарби стечуть на яйце, псуючи вигляд. Дайте висохнути писанкам і ефект омбре готовий.

Писанки омбре / Фото The Crafted Life

Великодні яйця з наклейками

Якщо ви любите природу чи просто гарні символи, придбайте різноманітні наклейки з тваринами, рослинами чи навіть сердечками й дайте волю своїй фантазії.

Наклейки на яйцях / Фото Philip Friedman

Писанки з блискітками

Усе, що потрібно зробити для цього дизайну, це пофарбувати яйця, а потім покрити їх шаром блискіток.

Великодні яйця з блискітками / Фото Modpodge Rocks Blog

Обваляйте писанки у глітері, який відповідає кольору барвника, і блискучі писанки готові прикрашати великодній стіл.