Як підібрати найкраще вино до стейків: правила ідеального поєднання

Поєднання вина та ароматного стейка ніколи не втрачало популярності. Як і універсальне правило: додайте до смаженого м’яса червоне вино – і ви на коні. Проте якщо ви хочете по-справжньому королівську вечерю, варто знати про кілька важливих нюансів.

Хороше вино не просто супроводжує вашу страву. Воно може перетворити звичайний прийом їжі на вишукану вечерю, розкриваючи по-новому смаки м’яса, вдало доповнюючи його та створюючи цікаві комбінації. Нумо досліджувати гастрономічні поєднання разом!

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У світі відомо безліч різних видів стейків і способів їх приготування. Тому мало подивитись лише на колір м’яса, потрібно взяти до уваги й інші фактори: ступінь прожарювання, жирність, соковитість тощо. У вині також достатньо змінних, крім просто кольору: аромат, смак, кислотність, танінність і багато інших характеристик. Як же у всьому цьому розібратись?

Основні правила

Для початку – кілька головних порад щодо поєднання стейків і вина. Навіть якщо ви гадки не маєте, яке конкретно вино хочете, ці правила вас врятують.

Якщо ви плануєте смажити досить жирний стейк, з насиченим смаком, обирайте відповідне вино – потужне, з високою кислотністю. Таке вино стане гідною парою вашій страві й не загубиться на фоні м’яса. Чим "молодше" м’ясо, тим "легше" повинне бути вино. Зі стейком з яловичини, тобто м’яса дорослої худоби, краще пити терпке вино з великою кількістю танінів. Ніжній телятині більше пасують легкі вина – зверніть особливу увагу на варіанти з нотками ягід та фруктів.

До насичених стейків обирайте відповідне вино / Фото Freepik

Конкретні поєднання

А зараз поговоримо про декілька найпопулярніших видів стейків та вина, які найкраще їм пасуватимуть.

Стейк Рібай – один із найсоковитіших видів стейка. Він має багато жирових прошарків, завдяки чому на вогні м’ясо виділяє більше соку і стає дуже насиченим на смак. Пам’ятаючи наші попередні правила, звертайте увагу на танінні вина з яскраво вираженим смаком, які зможуть дещо нейтралізувати жирність стейку Рібай: до прикладу, SHABO Reserve Каберне Совіньйон – з ароматами чорної смородини, вишні та спецій, а також - м’якими, шовковистими танінами.

Терпке вино до стейку Рібай / Фото Unsplash

Стріплойн – цей відомий вид стейку має кілька назв: "Стріп", "Нью-Йорк", "Канзас-стейк". Він має товстий жировий прошарок по краю, тому також вимагає вина, яке доповнить його яскравий смак, досить потужного і танніного.

Чудовою парою до нього буде SHABO Reserve Сапераві – це вино має витончений фруктовий аромат з тонами ожини, чорниці і відтінками фіалки, а також – яскравий смак, що здивує вас приємною танніною терпкістю і легкими тонами вишневої кісточки в післясмаку.

Підібрати вино до ваших улюблених гарячих страв чи десертів простіше, ніж ви думаєте. Заходьте в інтернет-магазин SHABO , обирайте вино до смаку та експериментуйте, створюючи несподівані поєднання з вашими звичними стравами.

Філе-міньйон – це найбільш пісний вид стейку, неймовірно ніжний та ароматний. Обирайте вина, які будуть грати в парі з цією стравою – такі ж ароматні, з витонченим смаком. Чудовий тандем з філе-міньйоном створить, до прикладу, Мерло, вироблене у Бордо, або SHABO Reserve Мерло Це чудове вино має аромат ожини, черешні, малини з нотами дикої сливи й прянощів, а також - збалансований, округлий смак з м'якими танінами та тривалим післясмаком.

До ніжного філе-міньйон обирайте витончені вина / Фото Unsplash

Тібон-стейк – це стейк, який складається із двох частин, розділених кісткою: з однієї сторони вже згаданий стріплойн, а з іншої – ніжна вирізка. Попри те, що частина стейку – пісна, він все одно має насичений смак. Тому обирайте ароматні червоні вина – супертосканські або, до прикладу, Бароло.

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Цікавою парою до цього стейку стане й марочне десертне червоне вино SHABO Reserve Каберне. Його складна і насичена ароматика – чорна смородина, вишня, шоколад, чорнослив, вишневий конфітюр, чорний перець, кава – і насичений, округлий, повний смак з делікатною солодкістю та оксамитовим обволікаючим післясмаком здатні творити справжні дива у поєднанні з Тібоном. Дуже радимо!

Не забувайте експериментувати та пробувати нові поєднання м’яса і вина. Цілком можливо, що ви знайдете свою, цілком оригінальну комбінацію, яка підкорить вас та ваших гостей!