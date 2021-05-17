Як подолати страх виступів на публіку: 8 корисних порад

Пітніють долоні, тремтить голос, а у горлі ніби спазм - часто люди відчувають ці симптоми перед виступом на велику аудиторію. Побороти страх публічних виступів можливо, потрібно лише знати деякі секрети.

Редакторка британського Psychologies Сьюзі Грівз дала 8 практичних порад, які вона почула від коуча Хелен Фостер. Вони допоможуть усім, хто боїться виступати на публіку, перебороти свої страхи й стати першокласним оратором.

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Не затягуйте

В ідеалі промова повинна тривати не довше 20 хвилин, а експерти освітньої платформи TED Talk радять говорити в межах 17-18 хвилин. В такому разі ви даєте аудиторії максимально корисну інформацію і можете утримати їх увагу, тому ваш виступ яскраво запам'ятається.

Додайте картинок

Вам все ж потрібно виступати довше? Розбавляйте усну промову візуальною частиною. Показуйте усе, що можна показати на картинці: графіки, картини, мапи, малюнки, відео, ілюстрації. Такі речі не варто описувати лише на словах.

Додайте до виступу візуалу / Фото Unsplash

Жартуйте

Ще один спосіб змінити жанр у довгому виступі й знову завоювати увагу публіки – це жарти. Розкажіть після певного тематичного блоку у вашій промові якусь веселу історію. Ви можете не бути безпосереднім учасником подій, проте історія має бути захопливою та незвичайною, щоб слухачам не хотілось відволікатись.

Не бійтесь емоцій

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Ви звичайна людина, і якщо історія, яку ви розповідаєте, викликає у вас самого сміх чи сльози – це круто. Так аудиторія розуміє, що вам самим цікавий предмет промови, що він здатний так сильно зачіпати, а отже і їм варто звернути на це увагу.

Ставте питання

Додавайте більше інтерактиву у промову. Ставте прості запитання, над якими не потрібно довго думати, пропонуйте слухачам обговорити тему між собою, а потім прокоментуйте кілька відповідей. Це чудово залучає аудиторію до самого виступу. Проте не переборщіть – така "гра" повинна тривати не більше 5 хвилин, інакше ви ризикуєте занадто відхилитись від теми.

Комунікуйте з аудиторією / Фото Freepik

Ви можете чогось не знати

Будьте з аудиторією щирі. Якщо ви не знаєте відповіді на якесь питання, так і кажіть. Не вигадуйте на ходу абияку відповідь та не обманюйте людей – це завжди видно, і такі речі підривають ваш авторитет.

Кінець – найголовніше

Люди найбільше запам'ятовують кінцівку. Тому добре продумайте, якими словами ви завершите свою промову, яку яскраву думку повинні запам'ятати слухачі.

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Підготовка – запорука успіху

Спонтанність у промовах та незаплановані жарти – це чудово. Проте підготовлений оратор завжди матиме кращий вигляд ніж той, хто вигадує промову на ходу. Не нехтуйте підготовкою.

Складіть план, напишіть пункти на картках чи тримайте перед очима цілий текст – будь-що підійде, аби у процесі виступу ви не губились і мали, куди підглянути. Спікер, який кілька хвилин намагається згадати, про що йому далі говорити, виглядає зовсім непереконливо.