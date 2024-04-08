Важливо вчасно звертати увагу на тривожні симптоми та підтримувати себе в ресурсі. Про те, як покращити свій психологічний стан навесні, розповідаємо далі.

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Забезпечте якісний сон

Для здорової роботи мозку та відновлення енергії необхідний здоровий сон та режим. Спробуйте дотримуватися певного графіка – лягайте спати кожного дня в той самий час. А також не забувайте компенсувати втрачені через повітряну тривогу години необхідного відпочинку.

Регулярно виходьте на свіже повітря

Насамперед прогулянка на природі може покращити настрій. А, крім того, сонячних днів навесні стає більше, а ультрафіолет допомагає синтезувати вітамін D.

Дотримуйтеся здорового способу життя

Збалансований раціон та регулярна, навіть незначна активність не тільки поліпшують настрій, а й позитивно впливають на фізичне та психічне здоров’я, адже таким чином організм забезпечується важливими для обміну речовин і здорового функціонування вітамінами та мікроелементами.

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Говоріть з близькими

Вагома складова психічного добробуту – перебувати в соціумі та мати підтримку оточення. Обговорення своїх думок і почуттів з родиною або друзями також допомагають оцінити певну ситуацію з іншого боку.

Знайдіть час для релаксації

Певні техніки релаксації можуть знизити рівень стресу, що призведе до покращення загального психічного стану. Найвідоміші з них – усвідомлене дихання, йога та медитація.

Не забувайте хвалити себе

Позитивне ставлення до себе досить важливе для психічного стану та здоров’я. Тож хваліть себе за результат справи й відзначайте досягнення, навіть, якщо вважаєте їх незначними.

Додайте в життя творчість

Мистецтво і творчість – чудовий спосіб зняти стрес і виразити свої емоції. До того ж існує окремий вид психологічної роботи, заснований на творчій діяльності – арттерапія.

Важливо не боятися вносити зміни до звичного способу життя задля поліпшення психоемоційного стану. Однак, якщо впоратися з проблемами складно, варто звернутися по допомогу психолога або психотерапевта.