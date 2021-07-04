Як полюбити понеділок: 5 способів почати тиждень вдало – радить психолог

Ви намагаєтесь спокійно насолоджуватись вихідними, проте думки про робочий понеділок просто не дають спокою? Можливо, саме через такі думки кожного понеділка вам так важко знову виходити на роботу після відпочинку.

Хороша новина – такий стан вважається цілком нормальним, адже немає нічого дивного у тому, що після відпочинку не дуже хочеться повертатись до роботи. Це стає проблемою, коли такі думки добряче псують вам відпочинок. Клінічна психологиня Джесіка Стерн дає кілька дієвих порад, як зупинити ці нав'язливі думки про роботу, повністю насолодитись вихідними та увійти в новий тиждень з натхненням, а не страхом.

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Джесіка Стерн зазначає, що такі думки, які вона називає "недільними страхами", як правило, виникають у неділю ввечері, проте можуть вас турбувати й будь-коли протягом вихідних.

Так звані– це коли людина почувається пригніченою, засмученою чи занепокоєною через те, що скоро їй доведеться попрощатись із безтурботними вихідними й повернутись до своїх обов'язків.

Ось як вона пропонує з ними боротись.

Слідкуйте за своїми почуттями

Спробуйте щонеділі відстежувати свої почуття та записувати, що саме вас турбує. Тоді вам простіше буде знайти розв'язок цих проблем. Якщо перед кожним понеділком ви лякаєтесь обсягу роботи на тиждень, значить пора подумати про делегування певних задач.

Випишіть, що вас турбує / Фото Pixabay

Виділіть час на рутину

Буває, що вихідні зовсім не схожі на справжній перепочинок: ви займались ремонтом, відвідували лікарів чи вирішували інші нагальні справи. В будь-якому разі психологиня радить знайти в неділю хоч 10-15 хвилин на рутинні справи, які вас відволікають. Фізичні вправи, складання списку покупок чи плану тренувань на тиждень – усе це підійде.

Плануйте понеділок

Людині завжди спокійніше, коли вона має план дій. Детально розпишіть у неділю ввечері, що ви робитимете у понеділок: оберіть, що вдягатимете на роботу, підготуйте їжу з собою, розпишіть робочі задачі тощо. Ви й не будете мучитись від безсоння, і вдало почнете робочий тиждень.

Розпишіть план дій на понеділок / Фото Pexels

Побалуйте себе

Створіть самі мотивацію: пообіцяйте собі маленьку приємність у понеділковий ранок. Це може бути смачна кава, плейлист з улюбленою музикою чи цікавий подкаст по дорозі на роботу. Така деталь додасть радості у початок тижня.

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Особливо це корисно, якщо ви зараз займаєтесь дітьми вдома:

Приємна дрібничка, яка призначена тільки вам, може бути дійсно корисною, інакше ви можете просто загубитися у звичках своїх дітей,

– застерігає психологиня

Ритуали для початку робочого дня

Якщо ви працюєте вдома, дуже легко почати плутати свій робочий час і час, коли ви займаєтесь хобі чи просто відпочиваєте. Тому вкрай важливо встановити правила, які налаштують на продуктивний настрій

Перейдіть від домашнього життя до робочого

Йдеться про певні ритуали, які нагадуватимуть про зосереджену робочу атмосферу: "Можете одягати інше вбрання, більш офіційне за домашній одяг, або сидіти у визначеному місці, яке нагадує вам, що ви перебуваєте в робочому режимі", – каже Джесіка Стерн

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Замініть поїздку на роботу іншим заняттям

Оскільки ви більше не витрачаєте час на те, щоб доїхати до офісу, вигадайте собі іншу справу, якою ви будете займатись ці 20-30 хвилин між сніданком і початком роботи. Прогулянка біля дому, читання книги, медитація тощо також допоможуть налаштуватись на роботу і зосередитись.