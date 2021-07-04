Как полюбить понедельник: 5 способов начать неделю удачно – советует психолог

Вы пытаетесь спокойно наслаждаться выходными, однако мысли о рабочем понедельнике просто не дают покоя? Возможно, именно из-за таких мыслей каждый понедельник вам так трудно снова выходить на работу после отдыха.

Хорошая новость – такое состояние считается вполне нормальным, ведь нет ничего удивительного в том, что после отдыха не очень хочется возвращаться к работе. Это становится проблемой, когда такие мысли изрядно портят вам отдых. Клинический психолог Джессика Стерн дает несколько действенных советов, как остановить эти навязчивые мысли о работе, полностью насладиться выходными и войти в новую неделю с вдохновением, а не страхом.

Рекомендуем Увидеть Париж и Мальдивы без выезда за границу: 5 мест в Украине, где вы еще не бывали

Джессика Стерн отмечает, что такие мысли, которые она называет "воскресными страхами", как правило, возникают в воскресенье вечером, однако могут вас беспокоить и любое время в течение выходных.

Так называемые– это когда человек чувствует себя подавленным, расстроенным или обеспокоенным за того, что скоро ему придется попрощаться с беззаботными выходными и вернуться к своим обязанностям.

Вот как она предлагает с этим бороться.

Следите за своими чувствами

Попробуйте каждое воскресенье отслеживать свои чувства и записывать, что именно вас беспокоит. Тогда вам проще будет найти решение этих проблем. Если перед каждым понедельником вы боитесь объема работы на неделю, значит пора подумать о делегировании определенных задач.

Выпишите, что вас беспокоит / Фото Pixabay

Выделите время на рутину

Бывает, что выходные совсем не похожи на настоящий отдых: вы занимались ремонтом, посещали врачей или решали другие неотложные дела. В любом случае психолог советует найти в воскресенье хоть 10-15 минут на рутинные дела, которые вас отвлекают. Физические упражнения, составление списка покупок или плана тренировок на неделю – все это подойдет.

Планируйте понедельник

Человеку всегда спокойнее, когда у него есть план действий. Подробно распишите в воскресенье вечером, что вы будете делать в понедельник: выберите, что одевать на работу, подготовьте еду с собой, распишите рабочие задачи и тому подобное. Вы и не будете мучиться от бессонницы, и удачно начнете рабочую неделю.

Распишите план действий на понедельник / Фото Pexels

Побалуйте себя

Создайте сами мотивацию: пообещайте себе маленькое удовольствие в понедельник утром. Это может быть вкусный кофе, плейлист с любимой музыкой или интересен подкаст по дороге на работу. Такая деталь добавит радости в начало недели.

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

Особенно это полезно, если вы сейчас занимаетесь детьми дома:

Приятная мелочь, которая предназначена только вам, может быть действительно полезной, иначе вы можете просто потеряться в привычках своих детей,

– предостерегает психолог

Ритуалы для начала рабочего дня

Если вы работаете дома, очень легко начать путать свое рабочее время и время, когда вы занимаетесь хобби или просто отдыхаете. Поэтому крайне важно установить правила, которые настроят на продуктивное настроение.

Перейдите от домашней жизни к рабочей

Речь идет об определенных ритуалах, которые будут напоминать о сосредоточенной рабочей атмосфере: "Можете надеть другой наряд, более официальный, чем домашняя одежду, или сидеть в определенном месте, которое напоминает вам, что вы находитесь в рабочем режиме", – говорит Джессика Стерн

К теме Запах счастья: какие ароматы могут поднять вам настроение

Замените поездку на работу другим занятием

Поскольку вы больше не тратите время на то, чтобы доехать до офиса, придумайте себе другое дело, которым вы будете заниматься эти 20-30 минут между завтраком и началом работы. Прогулка у дома, чтение книги, медитация и т.д. также помогут настроиться на работу и сосредоточиться.