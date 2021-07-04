Хорошая новость – такое состояние считается вполне нормальным, ведь нет ничего удивительного в том, что после отдыха не очень хочется возвращаться к работе. Это становится проблемой, когда такие мысли изрядно портят вам отдых. Клинический психолог Джессика Стерн дает несколько действенных советов, как остановить эти навязчивые мысли о работе, полностью насладиться выходными и войти в новую неделю с вдохновением, а не страхом.

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Джессика Стерн отмечает, что такие мысли, которые она называет "воскресными страхами", как правило, возникают в воскресенье вечером , однако могут вас беспокоить и любое время в течение выходных.

Так называемые "воскресные страхи" – это когда человек чувствует себя подавленным, расстроенным или обеспокоенным за того, что скоро ему придется попрощаться с беззаботными выходными и вернуться к своим обязанностям.

Вот как она предлагает с этим бороться.

Следите за своими чувствами

Попробуйте каждое воскресенье отслеживать свои чувства и записывать, что именно вас беспокоит. Тогда вам проще будет найти решение этих проблем. Если перед каждым понедельником вы боитесь объема работы на неделю, значит пора подумать о делегировании определенных задач.

Выпишите, что вас беспокоит / Фото Pixabay

Выделите время на рутину

Бывает, что выходные совсем не похожи на настоящий отдых: вы занимались ремонтом, посещали врачей или решали другие неотложные дела. В любом случае психолог советует найти в воскресенье хоть 10-15 минут на рутинные дела , которые вас отвлекают. Физические упражнения, составление списка покупок или плана тренировок на неделю – все это подойдет.

Планируйте понедельник

Человеку всегда спокойнее, когда у него есть план действий. Подробно распишите в воскресенье вечером, что вы будете делать в понедельник: выберите, что одевать на работу, подготовьте еду с собой, распишите рабочие задачи и тому подобное. Вы и не будете мучиться от бессонницы, и удачно начнете рабочую неделю.

Распишите план действий на понедельник / Фото Pexels

Побалуйте себя

Создайте сами мотивацию: пообещайте себе маленькое удовольствие в понедельник утром. Это может быть вкусный кофе, плейлист с любимой музыкой или интересен подкаст по дороге на работу. Такая деталь добавит радости в начало недели.

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Особенно это полезно, если вы сейчас занимаетесь детьми дома:

Приятная мелочь, которая предназначена только вам, может быть действительно полезной, иначе вы можете просто потеряться в привычках своих детей,

– предостерегает психолог

Ритуалы для начала рабочего дня

Если вы работаете дома, очень легко начать путать свое рабочее время и время, когда вы занимаетесь хобби или просто отдыхаете. Поэтому крайне важно установить правила, которые настроят на продуктивное настроение.

Перейдите от домашней жизни к рабочей

Речь идет об определенных ритуалах, которые будут напоминать о сосредоточенной рабочей атмосфере: "Можете надеть другой наряд, более официальный, чем домашняя одежду, или сидеть в определенном месте, которое напоминает вам, что вы находитесь в рабочем режиме", – говорит Джессика Стерн

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