Як легко повернутись до роботи після відпустки: розповідає психолог

Після насиченого відпочинку зовсім несила знову думати про роботу. Психологиня Софія Влох дала кілька порад, які допоможуть легко адаптуватись до робочих будніх після довгої відпустки.

Здавалось би, омріяний відпочинок мав би зарядити енергією та натхненням, відновити усі сили та дати поштовх до нових звершень. Проте реальність зовсім інша, і замість позитивного настрою, після відпустки нерідко відчувається втома. Експертка пояснює, чому так відбувається і як знову без труднощів повернутись до роботи.

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Чому ми втомлюємось після відпустки

Психологиня розповідає, що увесь процес, поки людина відправляється у відпустку, можна розділити на кілька етапів.

Спочатку ми з насолодою та очікуванням готуємось до відпочинку. Комусь зовсім не хочеться працювати за кілька днів до відпустки, він думками вже на морі чи в горах. Інші ж, парадоксально, але почуваються до відпустки навіть краще, ніж після неї: "У людини з'являється багато сил та енергії, адже вона знає, що ще трішки – і буде цей бажаний час відпустки".

Перед відпусткою ми завжди у радісному очікуванні / Фото Unsplash

Потім настає час безпосередньо відпустки, де ми розслабляємось і набираємось сил. Проте після повернення щось іде не так, і всі сили кудись зникають. На це може бути кілька причин:

– ви обрали не той спосіб відпочинку, він не є ресурсним для вас.

– повернення, до прикладу, з іншої країни та адаптація перекривають усі приємні спогади з відпустки.

Як легко повернутись до роботи

Адаптація пройде легко, якщо ви спробуєте ці кілька простих методів.

1. Відпочинок після відпочинку

Не виходьте на роботу відразу після приїзду додому. Дайте собі адаптуватись, перепочивши ще кілька днів вдома.

2. Мотивація

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Нагадайте, що у цій роботі приносить вам найбільше задоволення, що ви любите робити – це і буде ваша мотивація.

3. Все поступово

Не звалюйте на себе відразу багато завдань, входьте у звичний графік поступово, щоб не надто втомлюватись у перші ж дні.

Не беріться за всі завдання одночасно / Фото Pexels

4. Стимул

Винагороджуйте себе за хорошу роботу. Що ви отримаєте, якщо завтра добре відпрацюєте повний день, чим ви себе зможете побалувати?

5. Плануйте відпочинок

Не варто йти у відпустку, коли вже відчуваєте повне вигорання, тоді повертатись до роботи буде дуже важко. Краще у всьому тримати баланс і завчасно запланувати відпочинок, коли ви ще не дійшли до межі.

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6. Відпустка – не панацея

"Не чекайте відпустки, а наповнюйтесь ресурсом кожного дня", – радить психологиня. Вам не вдасться за кілька тижнів повністю відновитись, якщо у звичайні робочі дні ви не дозволяєте собі розслабитись.