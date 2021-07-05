Попереду ще майже 2 місяці літа, радимо не марнувати їх і не чекати лише бажаної відпустки, а наповнювати емоціями кожен свій день. Ми склали список з 15 речей, які кожен повинен зробити, щоб це літо стало по-справжньому незабутнім.

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1. Сходити на кіно просто неба

Практично в будь-якому місті можна приєднатись до вечірніх або й нічних переглядів кіно просто під зорями. Варто хоча б раз спробувати відвідати такий незвичний і дуже романтичний кіносеанс зі своєю другою половинкою.

2. Влаштувати пікнік

Так, просто як з картинки: з плетеним кошиком, чаєм у термосі або пляшкою ігристого та улюбленими закусками. А присісти можна де завгодно, хоч у парку біля будинку.

Влаштуйте собі пікнік / Фото Unsplash

3. Зустріти світанок на морі

Як би вам у відпустці не хотілося подовше виспатись, присвятіть один ранок світанку, спостерігаючи, як зароджується новий день. А побачити світанок на морі – це окреме задоволення!

4. Зібрати польові квіти

Поїхати за місто і зібрати великий ароматний букет із польових квітів – справжня насолода. Подаруйте мамі чи подрузі або поставте вдома, щоб він радував ваше око.

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5. Зробити домашнє морозиво

Те що треба, щоб трохи охолодитись у літню спеку. А домашнє морозиво, яке смакуватиме краще за магазинне, можна зробити з будь-яких фруктів чи ягід та молока.

Спробуйте домашнє морозиво / Фото Unsplash

6. Поїхати на фестиваль

Літні музичні фестивалі це завжди море яскравих емоцій, нові знайомства та улюблені виконавці. Ви обов'язково знайдете компанію таких же охочих повеселитись, а спогадів буде на все життя!

7. Влаштувати фотосесію

Уявіть лише, як взимку буде приємно передивлятись яскраві літні фото.

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

8. Забути про смартфон на кілька днів

Якщо на роботі зробити це неможливо, то хоча б у відпустці вимкніть телефон, не дивіться у сторону телевізора, а ноутбук взагалі можете залишити вдома. В цифрову епоху день без гаджетів – це цікавий досвід та повне очищення думок.

9. Дослідити місто на велосипеді

Найкращий спосіб дізнатись про невідомі куточки вашого рідного міста – на активній прогулянці на велосипеді, на самоті чи з друзями. Не вмієте кататись? Тоді використайте це літо, щоб навчитись.

Чудовий час для велопрогулянок / Фото Pexels

10. Пити рожеве вино

Легке, освіжаюче і дуже ароматне розе – найкращий вибір для літніх зустрічей. Воно пасує як до м'ясних страв, так і до легких салатів, а з фруктами – просто неперевершене. Пийте з насолодою!

11. Зайнятись спортом на свіжому повітрі

Замість задушливих закритих залів спробуйте зайнятись спортом надворі: на стадіоні, в парку чи у дворі. Ранкова пробіжка чи йога стануть джерелом натхнення та хорошого настрою на цілий день.

12. Поїхати в село

Як в дитинстві, в гостях у бабусі: їсти свіжі овочі зі свого городу, збирати в саду фрукти та ягоди, снідати надворі серед зелені та по обіді спати у гамаку.

13. Познайомитись з новими людьми

На морі у відпустці, у походах, на фестивалях і ярмарках чи просто у дворі свого будинку – придивіться, всюди є цікаві люди, з якими дуже цікаво поспілкуватись. А можливо, ви знайдете і нових друзів.

Літо – час нових знайомств / Фото Unsplash

14. Приготувати юшку на вогні

Жодна страва на плиті не зрівняється зі стравами на вогні. Тож не упустіть момент порибалити влітку та приготувати незрівнянну юшку в казані на вогнищі.

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15. Змонтувати фільм про літо

Зрештою, постарайтесь знімати шматочки ваших літніх пригод, а потім змонтуйте їх в єдине відео. Взимку ці літні спогади приємну грітимуть вам душу.