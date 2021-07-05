Впереди еще почти 2 месяца лета, советуем не тратить их и не ждать лишь желаемого отпуска, а наполнять эмоциями каждый свой день. Мы составили список из 15 вещей, которые каждый должен сделать, чтобы это лето стало по-настоящему незабываемым.
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1. Сходить на кино под открытым небом
Практически в любом городе можно присоединиться к вечерним или и ночным просмотрам кино прямо под звездами. Стоит хотя бы раз попробовать посетить такой необычный и очень романтический киносеанс со своей второй половинкой.
2. Устроить пикник
Да, просто как с картинки: с плетеной корзинкой, чаем в термосе или бутылкой игристого и любимыми закусками. А присесть можно где угодно, хоть в парке возле дома.
Устройте себе пикник / Фото Unsplash
3. Встретить рассвет на море
Как бы вам в отпуске не хотелось подольше выспаться, посвятите одно утро рассвету, наблюдая, как зарождается новый день. А увидеть рассвет на море – это отдельное удовольствие!
4. Собрать полевые цветы
Поехать за город и собрать большой ароматный букет из полевых цветов – просто наслаждение. Подарите маме или подруге или поставьте дома, чтобы он радовал ваш глаз.
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5. Сделать домашнее мороженое
То что надо, чтобы немного охладиться в летнюю жару. А домашнее мороженое, которое на вкус будет лучше, чем магазинное, можно сделать из любых фруктов или ягод и молока.
Попробуйте домашнее мороженое / Фото Unsplash
6. Поехать на фестиваль
Летние музыкальные фестивали это всегда море ярких эмоций, новые знакомства и любимые исполнители. Вы обязательно найдете компанию таких же желающих повеселиться, а воспоминаний будет на всю жизнь!
7. Устроить фотосессию
Представьте только, как зимой будет приятно просматривать яркие летние фото.
8. Забыть о смартфоне на несколько дней
Если на работе сделать это невозможно, то хотя бы в отпуске выключите телефон, не смотрите в сторону телевизора, а ноутбук вообще можете оставить дома. В цифровую эпоху день без гаджетов – это интересный опыт и полное очищение мыслей.
9. Исследовать город на велосипеде
Лучший способ узнать о неизвестных уголках вашего родного города – на активной прогулке на велосипеде, в одиночестве или с друзьями. Не умеете кататься? Тогда используйте это лето, чтобы научиться.
Отличное время для велопрогулок / Фото Pexels
10. Пить розовое вино
Легкое, освежающее и очень ароматное розе – лучший выбор для летних встреч. Оно подходит как к мясным блюдам, так и к легким салатам, а с фруктами – просто непревзойденное. Пейте с удовольствием!
11. Заняться спортом на свежем воздухе
Вместо душных закрытых залов попробуйте заняться спортом на улице: на стадионе, в парке или во дворе. Утренняя пробежка или йога станут источником вдохновения и хорошего настроения на целый день.
12. Поехать в деревню
Как в детстве, в гостях у бабушки: есть свежие овощи со своего огорода, собирать в саду фрукты и ягоды, завтракать на улице среди зелени и после обеда спать в гамаке.
13. Познакомиться с новыми людьми
На море в отпуске, в походах, на фестивалях и ярмарках или просто во дворе своего дома – присмотритесь, везде есть интересные люди, с которыми очень интересно пообщаться. А возможно, вы найдете и новых друзей.
Лето – время новых знакомств / Фото Unsplash
14. Приготовить уху на огне
Ни одно блюдо на плите не сравнится с блюдами на огне. Поэтому не упустите момент порыбачить летом и приготовить несравненную уху в казанке на костре.
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15. Смонтировать фильм о лете
В конце концов, постарайтесь снимать кусочки ваших летних приключений, а затем смонтируйте их в единое видео. Зимой эти летние воспоминания будут приятно греть вам душу.