Впереди еще почти 2 месяца лета, советуем не тратить их и не ждать лишь желаемого отпуска, а наполнять эмоциями каждый свой день. Мы составили список из 15 вещей, которые каждый должен сделать, чтобы это лето стало по-настоящему незабываемым.

Читайте также Винный уик-енд: едем в Центр культуры вина SHABO

1. Сходить на кино под открытым небом

Практически в любом городе можно присоединиться к вечерним или и ночным просмотрам кино прямо под звездами. Стоит хотя бы раз попробовать посетить такой необычный и очень романтический киносеанс со своей второй половинкой.

2. Устроить пикник

Да, просто как с картинки: с плетеной корзинкой, чаем в термосе или бутылкой игристого и любимыми закусками. А присесть можно где угодно, хоть в парке возле дома.

Устройте себе пикник / Фото Unsplash

3. Встретить рассвет на море

Как бы вам в отпуске не хотелось подольше выспаться, посвятите одно утро рассвету, наблюдая, как зарождается новый день. А увидеть рассвет на море – это отдельное удовольствие!

4. Собрать полевые цветы

Поехать за город и собрать большой ароматный букет из полевых цветов – просто наслаждение. Подарите маме или подруге или поставьте дома, чтобы он радовал ваш глаз.

Актуально 6 романтических фильмов, которые вдохновят вас заняться танцами

5. Сделать домашнее мороженое

То что надо, чтобы немного охладиться в летнюю жару. А домашнее мороженое, которое на вкус будет лучше, чем магазинное, можно сделать из любых фруктов или ягод и молока.

Попробуйте домашнее мороженое / Фото Unsplash

6. Поехать на фестиваль

Летние музыкальные фестивали это всегда море ярких эмоций, новые знакомства и любимые исполнители. Вы обязательно найдете компанию таких же желающих повеселиться, а воспоминаний будет на всю жизнь!

7. Устроить фотосессию

Представьте только, как зимой будет приятно просматривать яркие летние фото.

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь

8. Забыть о смартфоне на несколько дней

Если на работе сделать это невозможно, то хотя бы в отпуске выключите телефон, не смотрите в сторону телевизора, а ноутбук вообще можете оставить дома. В цифровую эпоху день без гаджетов – это интересный опыт и полное очищение мыслей.

9. Исследовать город на велосипеде

Лучший способ узнать о неизвестных уголках вашего родного города – на активной прогулке на велосипеде, в одиночестве или с друзьями. Не умеете кататься? Тогда используйте это лето, чтобы научиться.

Отличное время для велопрогулок / Фото Pexels

10. Пить розовое вино

Легкое, освежающее и очень ароматное розе – лучший выбор для летних встреч. Оно подходит как к мясным блюдам, так и к легким салатам, а с фруктами – просто непревзойденное. Пейте с удовольствием!

11. Заняться спортом на свежем воздухе

Вместо душных закрытых залов попробуйте заняться спортом на улице: на стадионе, в парке или во дворе. Утренняя пробежка или йога станут источником вдохновения и хорошего настроения на целый день.

12. Поехать в деревню

Как в детстве, в гостях у бабушки: есть свежие овощи со своего огорода, собирать в саду фрукты и ягоды, завтракать на улице среди зелени и после обеда спать в гамаке.

13. Познакомиться с новыми людьми

На море в отпуске, в походах, на фестивалях и ярмарках или просто во дворе своего дома – присмотритесь, везде есть интересные люди , с которыми очень интересно пообщаться. А возможно, вы найдете и новых друзей.

Лето – время новых знакомств / Фото Unsplash

14. Приготовить уху на огне

Ни одно блюдо на плите не сравнится с блюдами на огне. Поэтому не упустите момент порыбачить летом и приготовить несравненную уху в казанке на костре.

Интересно Полезные панкейк на завтрак: вкусный рецепт от блогера Елены Мандзюк

15. Смонтировать фильм о лете