Як найбільш ефективно позбутися мімічних зморщок біля очей вдома або на які процедури спеціалістів звернути увагу, розповідаємо далі.

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Як позбавитися "гусячих лапок"

Маленькі зморшки навколо очей можуть піти в результаті доглядових і корекційних процедур, зокрема масажу. Його можна виконувати у фахівця або самостійно вдома з використанням засобів для догляду: сироваток й кремів, спрямованих на зволоження.

За словами косметологів, всі дії мають бути спрямовані на відновлення гідроліпідної мантії, що особливо актуально у весняний період.

Експерти додають, що в основі правильного догляду також мають бути грамотно підібрані домашні процедури відповідно до типу шкіри. Дуже добре, як наголошують експерти, працюють спеціальні пілінги для зони навколо очей у поєднанні з домашнім доглядом.