Як доглядати за бровами та які секрети їх вдалого оформлення для юного і доглянутого вигляду існують, розповідаємо далі.

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Освітлення

Темний натуральний колір брів робить обличчя візуально старшим. Щоб "відкрити" погляд і освіжити його, варто трохи освітлити брови.

Тим же, хто від природи має світлі брови, варто використовувати натуральні тони у макіяжі чи при фарбуванні. Темно-коричневий або чорний кольори в цьому разі не підійдуть, а ось світло-коричневі або з сіруватим відтінком матимуть м'якший і натуральніший вигляд.

"Лисячий ефект"

"Омолодити" обличчя також можна, злегка скорегувавши кінчики брів або домалювати їх олівцем чи лайнером, "витягнувши" до скроні. Щоб домогтися "лисячого" ефекту, ця лінія має бути вище, ніж основа брови.

Маленькі хитрощі з бровами відкриють погляд / Фото Freepik

Туш замість гелю

Натуральний відтінок туші для брів додасть їм об'єму і яскравості, але водночас вони матимуть натуральний вигляд і не робитимуть погляд важким. Крім цього, це чудовий спосіб заховати сиві волоски.

Підведення брів знизу

Графічна форма миттєво обтяжує погляд, тому під час використання олівця занадто старатися не варто. Щоб нівелювати вікові зміни, можна проводити лінію тільки по нижній межі, а потім розтушовувати її вгору.

Після цього волоски можна зафіксувати гелем для брів, але занадто зачісувати вгору не варто – так носити їх уже не модно.