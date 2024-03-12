Заважають мати ніжки мрії: 5 критичних помилок у догляді за стопами

Здається, що ноги не потребують особливо догляду. Однак насправді, щоб мати гладенькі та м'які стопи, доведеться докласти зусиль.

Як правильно доглядати за ногами та що ні в якому разі не слід робити, щоб мати стопи мрії, розповідаємо далі.

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Занадто частий догляд

Як би це не звучало парадоксально, але занадто частий догляд може зашкодити вашим ніжкам. Регулярне чищення п'яток абразивними скрабами й жорсткими пилками активізує захисну функцію шкіри – вона починає активно нарощувати роговий шар, особливо якщо ви любите стерти все до рожевого кольору.

У результаті замість гладеньких п'яток ви отримаєте не лише грубі стопи, а й зайву сухість, а також глибокі тріщини. Ідеально обробляти стопи раз на 3-4 тижні – саме стільки складає життєвий цикл клітин шкіри.

Тертя жорсткою теркою круговими рухами

Якщо ви трете шкіру так, як зручно руці, або просто по колу, ризикуєте отримати мікротравми та розриви. Надійний спосіб цього уникнути – терти ніжки по малюнку шкіри.

І краще обробляти ноги по сухій шкірі – так ви не натрете зайвого. Використовуйте спеціальну терку для ніг, а потім обробіть шкіру дрібноабразивною пилкою, щоб зашліфувати поверхню.

Використання грубих абразивів

Скраби з великими гранулами, металева терка для ніг та жорстка пемза не зроблять шкіру ніг гладенькою та ніжною. Все це навпаки призводить до нарощування рогового шару, в результаті чого п'яти стають грубими, а шкіра тріскається.

Якщо без шліфування нікуди, обирайте дрібноабразивну тертку. Або підберіть професійний виріб для догляду за шкірою ніг із двома робочими сторонами різної жорсткості.

Догляд за стопами має бути обережним та лагідним / Фото Freepik

Додавання занадто жирного крему

Може здаватися, що чим жирніша текстура крему, тим краще стопи будуть зволожені. Але в реальності такі засоби можуть призводити до підвищеного потовиділення.

Ідеальним варіантом для ніжок стане легкий крем із сечовиною. Вона відновлює шкіру, робить її м'якою та еластичною, а ще сприяє природному відлущуванню епідермісу.

"Маски" для ніг

Існує думка, що ноги, обмазані жирним кремом і загорнуті на ніч у целофанові шкарпетки, отримають ідеальне живлення та будуть ідеально гладенькими. Насправді ж така процедура створить багаторазово посилений парниковий ефект.

Популярні шкарпетки для педикюру – це ще одна крайність. У складі цих засобів є потужні компоненти, які в нормі наносяться точково на проблемні зони професіоналами. Якщо використовувати їх по всій стопі без урахування проблем, можуть виникнути запалення, ранки, тріщини, шкіра травмується, буде пересушеною й огрубіє.