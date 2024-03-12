Как правильно ухаживать за ногами и что ни в коем случае не следует делать, чтобы иметь стопы мечты, рассказываем далее.

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Слишком частый уход

Как бы это ни звучало парадоксально, но слишком частый уход может навредить вашим ножкам. Регулярная чистка пяток абразивными скрабами и жесткими пилочками активизирует защитную функцию кожи – она начинает активно наращивать роговой слой, особенно если вы любите стереть все до розового цвета.

В результате вместо гладких пяток вы получите не только грубые стопы, но и излишнюю сухость, а также глубокие трещины. Идеально обрабатывать стопы раз в 3-4 недели – именно столько составляет жизненный цикл клеток кожи.

Трение жесткой теркой круговыми движениями

Если вы трете кожу так, как удобно руке, или просто по кругу, рискуете получить микротравмы и разрывы. Надежный способ этого избежать – тереть ножки по рисунку кожи.

И лучше обрабатывать ноги по сухой коже – так вы не натрете лишнего. Используйте специальную терку для ног, а затем обработайте кожу мелкоабразивной пилкой, чтобы зашлифовать поверхность.

Использование грубых абразивов

Скрабы с крупными гранулами, металлическая терка для ног и жесткая пемза не сделают кожу ног гладкой и нежной. Все это наоборот приводит к наращиванию рогового слоя, в результате чего пятки становятся грубыми, а кожа трескается.

Если без шлифовки никуда, выбирайте мелкоабразивную терку. Или подберите профессиональное изделие для ухода за кожей ног с двумя рабочими сторонами разной жесткости.

Уход за стопами должен быть осторожным и мягким / Фото Freepik

Добавление слишком жирного крема

Может казаться, что чем жирнее текстура крема, тем лучше стопы будут увлажнены. Но в реальности такие средства могут приводить к повышенному потоотделению.

Идеальным вариантом для ножек станет легкий крем с мочевиной. Она восстанавливает кожу, делает ее мягкой и эластичной, а еще способствует естественному отшелушиванию эпидермиса.

"Маски" для ног

Существует мнение, что ноги, обмазанные жирным кремом и завернутые на ночь в целлофановые носки, получат идеальное питание и будут идеально гладкими. На самом же деле такая процедура создаст многократно усиленный парниковый эффект.

Популярные носки для педикюра – это еще одна крайность. В составе этих средств есть мощные компоненты, которые в норме наносятся точечно на проблемные зоны профессионалами. Если использовать их по всей стопе без учета проблем, могут возникнуть воспаления, ранки, трещины, кожа травмируется, будет пересушенной и огрубеет.