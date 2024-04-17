Основні помилки у догляді: що ніколи не варто робити, щоб мати гарне волосся

Здорове й гарне волосся є одним з ключових елементів красивого зовнішнього вигляду. Проте часом деякі звичні принципи догляду за ним можуть насправді псувати стан пасом.

Бʼюті-блогерка поділилася чотирма важливими порадами, які можуть допомогти уникнути поширених помилок і підтримати здоров'я та красу волосся. Що вона не радить робити, розповідаємо далі.

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Сон з мокрою головою

Найкраще дочекатися, поки волосся повністю висохне, перш ніж лягати спати, щоб уникнути негативних наслідків. Адже коли ви лягаєте спати з вологим волоссям, воно стає особливо вразливим. Під час сну мокрі пасма контактують з подушкою, тертя з якою може призвести до пошкоджень.

Крім того, вологе волосся схильне до пересушування під впливом тепла від тіла під час сну, що може призвести до його ламкості й пошкодження. Це також може призвести до втрати природного блиску і здорового вигляду волосся.

Природне сушіння волосся

Коли ви залишаєте волосся висихати без використання фена або інших теплових джерел, волога в ньому випаровується повільніше, що може призвести до того, що кучері стають вразливішим до пошкоджень, зокрема ламкості й січення кінчиків.

Використовуйте фен на низькій температурі або мікрофібровий рушник, який допоможе вбирати вологу без зайвого тертя і пошкодження волосся.

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Нехтуванням термозахистом

Не недооцінюйте значення термозахисту для волосся. Це один з ключових елементів догляду, особливо якщо ви часто використовуєте фен, вирівнювач або інші термічні засоби для стайлінгу.

Використання термозахисту дозволяє створити захисний бар'єр. Він утворює тонку плівку навколо волосся, яка захищає його від впливу високих температур і зменшує ризик появи ламкості, посічених кінчиків та пересушування.

Не закривайте маску кондиціонером

Маски для волосся мають спеціальну функцію – закриття кутикули, що дозволяє зберігати вологу й підсилює ефект від корисних компонентів.

Застосування кондиціонера після маски може негативно вплинути на її ефективність. Він може утворити плівку на поверхні волосся, яка перешкоджатиме проникненню корисних компонентів засобу всередину пасом. Це може призвести до того, що кучері не отримають всіх поживних речовин від маски, і ефективність її дії буде знижена.