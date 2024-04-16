Забруднена щітка для волосся може негативно впливати на шкіру голови та волосся, тож її теж слід регулярно мити. Як правильно піклуватися про гребінці, розповідаємо далі.

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Як часто потрібно мити щітки для волосся

Якщо розчісувати волосся брудною щіткою, на нього переноситиметься увесь бруд, мертві клітини шкіри та бактерії, які там накопичилися. В гіршому випадку це може призвести до подразнення або шкірних інфекцій. Щоб цього уникнути, потрібно регулярно чистити свої гребінці.

По-перше, після кожного використання варто прибирати з щітки залишки волосся.

По-друге, те, як часто потрібно мити гребінці залежить і від матеріалу, з якого вони зроблені, і від типу волосся.

Наприклад, зазвичай щітки для волосся з синтетичних матеріалів потрібно мити раз на тиждень, але якщо у вас густе або жорстке волосся можна це робити раз у два тижні.

Якщо ви використовуєте засоби для укладки або лаки для волосся, то щітки потрібно мити ще частіше. Водночас якщо ваші гребінці зроблені з дерева, їх можна чистити рідше.

Щітки для волосся теж потребують догляду / Фото Freepik

Як мити щітки для волосся

Синтетичні щітки з непористих матеріалів, силікону, твердого пластику або гуми, доволі легко мити. Для цього знадобиться лише вода та шампунь.

Спочатку приберіть усе волосся з щітки, а потім замочіть її в мильні воді приблизно на 10 – 15 хвилин.

Якщо ж ви використовуєте дерев'яні гребінці, або щітки з натуральних матеріалів, то збризніть їх мильною водою з пульверизатора, руками потріть усі забруднення, промийте теплою водою та покладіть сушитися.