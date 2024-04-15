У чому полягає поширена помилка і як натомість слід очищувати волосся, розповідаємо далі.
До теми Секрет краси та живлення: які бувають маски для волосся та як часто їх слід робити
Як правильно мити голову
Миття голови не є складним процесом, проте дехто робить це зовсім не так, як потрібно, – наносять шампунь на все волосся й одразу ж змивають.
Однак насправді засіб слід використовувати двічі, а не один раз.
Перший раз очистить волосся від усього бруду і залишків продуктів, але коли ви зробите це вдруге, шампунь дійсно зможе зробити те, для чого він призначений,
– пояснює перукарка Фелісіті Ніколь.
При цьому, важливо наносити шампунь тільки на шкіру голови, а під час змивання він буде проходити через середину і кінці волосся.
Потім необхідно нанести кондиціонер і маску на волосся, не зачіпаючи коріння, і розплутати пасма в душі пальцями або гребінцем із широкими зубцями.
Крім того, не варто забувати, що мити волосся можна тільки 2-3 рази на тиждень, тому що занадто часте миття може призвести його до сильного пошкодження.