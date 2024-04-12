Як зрозуміти, яка маска підходить саме вашому волоссю, і як часто слід робити догляд, розповідаємо далі.

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Які бувають маски та як часто їх використовувати

Маски для волосся бувають різні й вибирати їх варто за типом волосся. Зволожувальні маски підходять для сухих та пошкоджених пасом, вони запобігають сухості та ламкості. Їх варто робити двічі на тиждень, а тримати – 10 – 15 хвилин.

Натомість живильні маски підходять усім типам волосся: вони насичують його необхідними компонентами, роблячи його щільним і міцним. Догляд з такими засобами можна робити раз на тиждень і тримати на волоссі їх слід 5 – 15 хвилин.

Водночас відновлювальні маски потрібні пошкодженому волоссю: після фарбування, сонця, активного користування плойкою. Вони допомагають відновити кучері й наситити їх. Робити відновлювальні маски можна двічі на тиждень і тримати рекомендовано їх орієнтовно 15 хвилин. Такими масками варто користуватися на постійній основі.