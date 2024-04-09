Чому не можна спати з волоссям, зав'язаним у тугий хвіст, та як краще збирати пасма вночі, розповідаємо далі.

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Чому не варто туго збирати волосся

Як пояснюють фахівці, якщо волосся натягнуте в прикореневій зоні тривалий час, то це може призвести до виникнення головних болів і проблем із волосяним покривом. Через кілька років через це пасма можуть порідіти й потоншати.

Крім того, шкідливі тугі зачіски із зібраним волоссям також механічними пошкодженнями. Під час постійного стягування травмується кутикулярний шар волосини, що призводить до стоншування і ламкості. Також від частого і тугого стягування відбувається порушення кровообігу шкіри голови, що призводить до передчасного випадання волосся через недостатнє живлення фолікул.

Така втрата волосся називається тракційною алопецією, тобто такою, що виникає через натяг чи натиск. Найчастіше ця проблема зачіпає лобно-скроневі зони, але може спостерігатися і на потилиці.

У групі ризику найчастіше опиняються люди, які більшу частину часу проводять удома і прибирають волосся в тугу зачіску, або жінки, яким необхідно дотримуватися суворого дрес-коду з укладання, наприклад, стюардеси, офісні працівниці, професійні плавці, танцюристки, спортсменки, а також власники жирної шкіри голови.

Важливо не перевантажувати своє волосся / Фото Freepik

Чи слід зовсім відмовитися від зібраних зачісок

Експерти пояснили, що необов'язково зовсім відмовлятися від хвоста і пучків, але робити такі зачіски варто не надто часто, не ходити з ними весь день та "підрозпускати" волосся в прикореневій зоні.

Крім того, важливо стежити за своїми відчуттями – оніміння, болючість шкіри голови й головний біль свідчать про те, що зачіску потрібно терміново змінити.

Як краще готувати волосся до сну

Насправді перед сном достатньо просто ретельно розчесати волосся за допомогою гребінця. Уночі воно обов'язково має відпочивати й відновлюватися після складних зачісок, термічної дії гарячих інструментів, активних УФ-променів та агресивних факторів зовнішнього середовища.

Спати можна як з розпущеним волоссям, так і з зафіксованим. Якщо є бажання зібрати пасма, для цього найкраще заплітати їх перед сном у легку косу. Так волосся буде менше плутатися і не ламатиметься.