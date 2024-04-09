Почему нельзя спать с волосами, завязанными в тугой хвост, и как лучше собирать пряди ночью, рассказываем далее.

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Почему не стоит туго собирать волосы

Как объясняют специалисты, если волосы натянуты в прикорневой зоне длительное время, то это может привести к возникновению головных болей и проблем с волосяным покровом. Через несколько лет из-за этого пряди могут поредеть и истончиться.

Кроме того, вредны тугие прически с собранными волосами также механическими повреждениями. Во время постоянного стягивания травмируется кутикулярный слой волоса, что приводит к истончению и ломкости. Также от частого и тугого стягивания происходит нарушение кровообращения кожи головы, что приводит к преждевременному выпадению волос из-за недостаточного питания фолликул.

Такая потеря волос называется тракционной алопецией, то есть такой, возникающей из-за натяжения или нажима. Чаще всего эта проблема затрагивает лобно-височные зоны, но может наблюдаться и на затылке.

В группе риска чаще всего оказываются люди, которые большую часть времени проводят дома и убирают волосы в тугую прическу, или женщины, которым необходимо придерживаться строгого дресс-кода по укладке, например, стюардессы, офисные работницы, профессиональные пловцы, танцовщицы, спортсменки, а также обладатели жирной кожи головы.

Важно не перегружать свои волосы / Фото Freepik

Следует ли совсем отказаться от собранных причесок

Эксперты объяснили, что необязательно совсем отказываться от хвоста и пучков, но делать такие прически стоит не слишком часто, не ходить с ними весь день и "подраспускать" волосы в прикорневой зоне.

Кроме того, важно следить за своими ощущениями – онемение, болезненность кожи головы и головная боль свидетельствуют о том, что прическу нужно срочно сменить.

Как лучше готовить волосы ко сну

На самом деле перед сном достаточно просто тщательно расчесать волосы с помощью расчески. Ночью они обязательно должны отдыхать и восстанавливаться после сложных причесок, термического воздействия горячих инструментов, активных УФ-лучей и агрессивных факторов внешней среды.

Спать можно как с распущенными волосами, так и с зафиксированными. Если есть желание собрать пряди, для этого лучше заплетать их перед сном в легкую косу. Так волосы будут меньше путаться и не будут ломаться.