В чем заключается распространенная ошибка и как вместо этого следует очищать волосы, рассказываем далее.

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Как правильно мыть голову

Мытье головы не является сложным процессом, однако некоторые делают это совсем не так, как нужно, – наносят шампунь на все волосы и сразу же смывают.

Однако на самом деле средство следует использовать дважды, а не один раз.

Первый раз очистит волосы от всей грязи и остатков продуктов, но когда вы сделаете это второй раз, шампунь действительно сможет сделать то, для чего он предназначен,

– объясняет парикмахер Фелисити Николь.

При этом, важно наносить шампунь только на кожу головы, а во время смывания он будет проходить через середину и концы волос.

Затем необходимо нанести кондиционер и маску на волосы, не затрагивая корни, и распутать пряди в душе пальцами или расческой с широкими зубцами.

Кроме того, не стоит забывать, что мыть волосы можно только 2-3 раза в неделю, потому что слишком частое мытье может привести их к сильному повреждению.