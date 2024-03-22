Волосся бруднитиметься повільніше: як правильно сушити голову феном

Виявляється, що якщо правильно сушити волосся, то можна зменшити його жирність та продовжити свіжість пасом.

Як можна знизити жирність волосся завдяки простому лайфхаку з феном, а також яких правила сушіння слід дотримуватися, щоб волосся довше лишалось чистим, розповідаємо далі.

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Регулювання температури

Один із важливих аспектів використання фена – це регулювання температури. Найкраще обирати нижчий рівень нагрівання.

За надто високої температури фен може стимулювати залози шкіри голови до збільшеного вироблення шкірного жиру, що призведе до швидкого забруднення волосся.

Використання концентратора

Концентратор – це насадка для фена, яка спрямовує потік повітря в певному напрямку. Правильне використання концентратора дає змогу сконцентрувати потік повітря на певних ділянках волосся, зменшуючи часовий проміжок перебування фена на кожній частині волосся і, таким чином, зменшуючи ризик перегріву шкіри голови.

Відстань від шкіри голови

Дотримання правильної відстані між феном і шкірою голови також важливе для запобігання надмірній жирності волосся.

Необхідно тримати фен на дистанції приблизно 15 – 20 сантиметрів від шкіри голови, щоб уникнути перегріву і стимуляції залоз шкіри голови.

Завершення процесу прохолодним повітрям

Після завершення сушіння волосся, важливо використовувати режим прохолодного повітря фена для закріплення укладки.

Це допоможе закрити кутикулу волосся і запобігти надмірному виділенню шкірного жиру, зберігаючи свіжість волосся.