Як носити парфуми взимку, щоб аромат розкривався та тримався якомога довше

Користуючись парфумерією, багато хто не бере до уваги сезон року. Зазвичай люди продовжують наносити аромати на звичні місця та не змінюють парфуми.

Зимовий сезон – вагомий привід змінити свої парфумерні звички й переглянути місце для нанесення аромату на тілі. Як краще носити парфуми у холодні місяці, розповідаємо далі.

До теми Заборонені зони: куди не треба наносити парфуми

Шукайте вдалі ноти для зими

Низькі температури знижують інтенсивність запаху, що впливає на звучання композиції парфумів. Це ще один привід змінювати аромат залежно від сезону.

У холодну пору року краще уникати цитрусових і морських нот. А ось терпкий ладан, пряна мірра, солодка ваніль, тепла кориця, благородний шафран – ідеальний коктейль для свіжого морозного повітря.

Змінюйте місця для нанесення ароматів

За мінусових температур спирт випаровується не так швидко, тому аромат буде стійкішим, але менш насиченим, ніж улітку. Оскільки на холоді ноти парфумів звучать "скромно", і нюх людини притуплений, немає сенсу посилювати запах, підвищуючи кількість розпилень.

Натомість краще обрати більш вдалі місця для нанесення запаху. Найкращими зонами будуть місця пульсацій: зап'ястя, основна і задня поверхня шиї, простір за вухами. У цих місцях тепло виробляється інтенсивно, що дасть змогу аромату краще розкритися.

Використовуючи літні аромати, адаптуйте їх для холоду

Якщо ви не в змозі відмовитися від свого улюбленого квітково-фруктового парфуму, який більше підходить для теплого сезону, візьміть на озброєння кілька порад.

Попередньо використовуйте на місці нанесення лосьйон для тіла. З ним літній аромат протримається довше. При цьому лосьйон повинен мати максимально нейтральний запах. Замість нього можна використовувати будь-який жирний крем або навіть вазелін.

Крім того, наносьте парфум за 15-20 хвилин до виходу з дому. Інакше його композиція не встигне розкритися.