Зимний сезон – весомый повод изменить свои парфюмерные привычки и пересмотреть место для нанесения аромата на теле. Как лучше носить духи в холодные месяцы, рассказываем далее.

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Ищите удачные ноты для зимы

Низкие температуры снижают интенсивность запаха, что влияет на звучание композиции духов. Это еще один повод менять аромат в зависимости от сезона.

В холодное время года лучше избегать цитрусовых и морских нот. А вот терпкий ладан, пряная мирра, сладкая ваниль, теплая корица, благородный шафран – идеальный коктейль для свежего морозного воздуха.

Меняйте места для нанесения ароматов

При минусовых температурах спирт испаряется не так быстро, поэтому аромат будет более стойким, но менее насыщенным, чем летом. Поскольку на холоде ноты духов звучат "скромно", и обоняние человека притуплено, нет смысла усиливать запах, повышая количество распылений.

Вместо этого лучше выбрать более удачные места для нанесения запаха. Лучшими зонами будут места пульсаций: запястья, основная и задняя поверхность шеи, пространство за ушами. В этих местах тепло вырабатывается интенсивно, что позволит аромату лучше раскрыться.

Используя летние ароматы, адаптируйте их для холода

Если вы не в состоянии отказаться от своего любимого цветочно-фруктового парфюма, который больше подходит для теплого сезона, возьмите на вооружение несколько советов.

Предварительно используйте на месте нанесения лосьон для тела. С ним летний аромат продержится дольше. При этом лосьон должен иметь максимально нейтральный запах. Вместо него можно использовать любой жирный крем или даже вазелин.

Кроме того, наносите парфюм за 15-20 минут до выхода из дома. Иначе его композиция не успеет раскрыться.