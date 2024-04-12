Губи будуть соковитими та пухкими: голлівудський візажист розповів, як правильно наносити помаду

Правильно виконаний макіяж губ робить їх не тільки більш пухкими. Так візуально можна також підтягнути вуста, зробивши їх більш соковитими та привабливими.

Однак рівно нанести помаду і створити потрібний ефект може бути непросто. Як це зробити найкраще, розповідаємо далі.

До теми Шукаємо ідеальну помаду: правила, які потрібно врахувати під час вибору

Як правильно наносити помаду

Візажист Маріо Дедиванович, відомий своєю роботою з Кім Кардашьян, показав у тікток прийом, який вдасться кожній – головне кілька разів потренуватись.

Для створення потрібного макіяжу знадобиться два продукти: олівець для губ та помада. Кольори обирайте або однакові, або надавайте перевагу максимально гармонійному поєднанню.

Весна – час, коли кожна жінка хоче відчувати легкість та ніжність. Невагомість, комфорт та неймовірну красу може подарувати якісна білизна. А допоможе у цьому український бренд Anabel Arto , який створює не лише ідеальну білизну, а й стильні сукні та костюми.

Як зробити гарний макіяж губ: дивіться відео

Почніть з того, що олівцем обведіть верхню губу, зовсім трошки вийшовши за її край. Це візуально створить бажаний об’єм. Особливу увагу тут приділіть арці Купідона – вона має бути чітко промальована.

Далі переходьте до нижньої губи. Її теж обводьте мінімально відступивши за край. І теж ретельно промалюйте центр. За словами візажиста, це створить гармонію і баланс.

Наостанок нанесіть помаду, тримаючись в межах готового контуру. Ідеальний макіяж губ готовий.