На що слід звернути увагу, шукаючи ідеальну помаду, та яку косметику обрати залежно від кольору волосся, очей чи кольоротипу, розповідаємо далі.

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Як обирати помаду залежно від кольору волосся

Існують загальні правила, яких необхідно дотримуватися, підбираючи помаду:

Блондинкам зі світлою шкірою підійдуть ніжно-рожевий, червоний, пурпурово-рожевий відтінки. Водночас блондинки зі смаглявою шкірою можуть сміливо підбирати будь-які карамельні відтінки, а також лососевий, теракотовий, бронзовий, колір охри;

Власницям темного кольору волосся та світлої шкіри найкраще підійдуть вишневі, червоні, сливові, яскраво-рожеві відтінки, а ось брюнетки зі смаглявою шкірою можуть обирати золотисто-бежевий, теракотовий та бронзовий відтінки;

Шатенкам зі середньо-світлою шкірою найбільше підходить помада курно-рожева, лососева, бежева або коралова;

Рудим дівчатам варто звернути увагу на теракотові, лососеві чи коралові відтінки.

Як підібрати помаду за кольором очей

Під час вибору помади колір очей відіграє не менш важливу роль. А тому на нього варто звертати увагу.

Якщо говорити про те, яка помада підходить для карих очей, то тут потрібно обирати світло-рожевий, насичений червоний відтінок із легким коричневим підтоном.

Зеленооким найкраще підійдуть глибокі рожеві кольори, можна обирати також теракотові відтінки

Натомість власницям блакитних очей варто звернути увагу на вишневу або червону помаду.

А ось сірооким найкраще підходять сливові чи бежеві кольори.

Як обрати колір помади за кольором шкіри: дивіться відео

Як дізнатися, який колір помади личить за кольоротипом

В поєднанні кольорів важливо пам'ятати про одне правило: теплі відтінки комбінуються з теплими, а холодні з холодними. І цей принцип якнайкраще працює саме під час вибору помади.

Холодний підтон шкіри

Якщо ваша шкіра має блакитний, червонуватий або рожевий відтінок, швидко червоніє, а вени на внутрішній стороні зап'ястя синього кольору, у вас саме холодний підтон.

Володаркам такого підтону і світлої шкіри варто зупинитися на помаді сливового, вишневого, фіолетового, малинового, пурпурного кольору. Також вам підійдуть всі нюдові відтінки.

Разом з тим смаглява шкіра також може мати холодний підтон, особливо, якщо на ній виділяються журавлинні чи рожеві кольори. Таким дівчатам варто звернути увагу на рубінову чи винну помаду.

Теплий підтон

Якщо ваша шкіра вирізняється жовтим, золотистим чи оливковим відтінком, а вени на внутрішній стороні зап'ястя зеленуваті чи блакитні, ваш підтон теплий.

У цьому випадку володаркам темної й сильно засмаглої шкіри краще обрати мідні чи бронзові відтінки помади. А для світлої шкіри найкращими варіантами стануть запорошена троянда, ніжний персик, червоним з помаранчевим відтінком.