На что следует обратить внимание, в поисках идеальной помады, и какую косметику выбрать в зависимости от цвета волос, глаз или цветотипа, рассказываем далее.

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Как выбирать помаду в зависимости от цвета волос

Существуют общие правила, которых необходимо придерживаться, подбирая помаду:

Блондинкам со светлой кожей подойдут нежно-розовый, красный, пурпурно-розовый оттенки. В то же время блондинки со смуглой кожей могут смело подбирать любые карамельные оттенки, а также лососевый, терракотовый, бронзовый, цвет охры;

Обладательницам темного цвета волос и светлой кожи лучше всего подойдут вишневые, красные, сливовые, ярко-розовые оттенки, а вот брюнетки со смуглой кожей могут выбирать золотисто-бежевый, терракотовый и бронзовый оттенки;

Шатенкам со средне-светлой кожей больше всего подходит помада пыльно-розовая, лососевая, бежевая или коралловая;

Рыжим девушкам стоит обратить внимание на терракотовые, лососевые или коралловые оттенки.

Как подобрать помаду по цвету глаз

При выборе помады цвет глаз играет не менее важную роль. Поэтому на него стоит обращать внимание.

Если говорить о том, какая помада подходит для карих глаз, то нужно выбирать светло-розовый, насыщенный красный оттенок с легким коричневым подтоном.

Зеленоглазым лучше всего подойдут глубокие розовые цвета, можно выбирать также терракотовые оттенки

Зато обладательницам голубых глаз стоит обратить внимание на вишневую или красную помаду.

А вот сероглазым лучше всего подходят сливовые или бежевые цвета.

Как выбрать цвет помады по цвету кожи: смотрите видео

Как узнать, какой цвет помады подходит по цветотипу

В сочетании цветов важно помнить об одном правиле: теплые оттенки комбинируются с теплыми, а холодные с холодными. И этот принцип лучше всего работает именно при выборе помады.

Холодный подтон кожи

Если ваша кожа имеет голубой, красноватый или розовый оттенок, быстро краснеет, а вены на внутренней стороне запястья синего цвета, у вас именно холодный подтон.

Обладательницам такого подтона и светлой кожи стоит остановиться на помаде сливового, вишневого, фиолетового, малинового, пурпурного цвета. Также вам подойдут все нюдовые оттенки.

Вместе с тем смуглая кожа также может иметь холодный подтон, особенно, если на ней выделяются клюквенные или розовые цвета. Таким девушкам стоит обратить внимание на рубиновую или винную помаду.

Теплый подтон

Если ваша кожа отличается желтым, золотистым или оливковым оттенком, а вены на внутренней стороне запястья зеленоватые или голубые, ваш подтон теплый.

В этом случае обладательницам темной и сильно загорелой кожи лучше выбрать медные или бронзовые оттенки помады. А для светлой кожи лучшими вариантами станут пыльная роза, нежный персик, красным с оранжевым оттенком.