Как выбрать свои тона в макияже, чтобы выглядеть безупречно, эксклюзивно для Life 24 рассказала визажистка Ирина Легкобит.

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Как выбрать свои цвета в макияже

Каждый человек должен определиться, какой он цветотип, чтобы знать, какие оттенки подходят именно ему. Как объясняет Ирина Легкобит, существуют 4 основных цветотипа – зима, весна, лето и осень.

Для того чтобы выяснить свой тип, есть много техник, однако самым простым способом, который обеспечит базовое понимание, является определение по венам. Внимательно рассмотрите их на своем запястье при дневном освещении. Если преобладает синева – ваш тип внешности холодный, а вот если есть хотя бы легкий оттенок зеленого – теплый.

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Лето, а также зима – это холодные цветотипы. Соответственно, таким девушкам подходят средства более холодного подтона. Если это тональное средство, оно может быть слегка сероватым. Бронзер также должен быть темно-коричневым с более холодным оттенком. В то же время румяна следует выбирать розового цвета, а используя тени, отдавать предпочтение прохладным тонам,

– объяснила визажистка.

Как выглядит макияж для холодных цветотипов: смотрите фото

В то же время для цветотипов весны и осени Ирина Легкобит советует подбирать теплые оттенки. Например, это может быть тональное средство с более розовым или желтоватым подтоном, бронзер с желтым пигментом, который будет более оранжевым, чем коричневым. Такие средства продукты будут лучше оттенять такие типы внешности.

Макияж для теплых цветотипов: смотрите фото

Что касается румян, то теплым цветотипам лучше выбирать персиковые, а не розовые средства. Это касается и теней. Лучше всего подчеркнуть внешность смогут золотистые пигменты, более персиковые оттенки, то есть цвета, которые имеют теплоту в себе.