Як правильно позувати на фотографіях: 11 порад від експертки
2 лютого 2022 , 08:08Читать новость на русском
Джерело:інстаграм bonnierzm
Скористайтеся порадами, як вдало позувати під час фотосесій, від блогерки Бонни Родрігес – і світлини вийдуть просто неймовірними. Ви будете задоволені!
Деякі люди вважають себе нефотогенічними. Повірте, це неправда. Варто всього лиш запам’ятати з десяток гарних позицій. І все! Бонна Родрігес покаже вам, як правильно позувати, щоб виглядати на всі 100!
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Фото інстаграм bonnierzm
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Фото інстаграм bonnierzm
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Фото інстаграм bonnierzm
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Фото інстаграм bonnierzm
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Фото інстаграм bonnierzm
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Фото інстаграм bonnierzm
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Фото інстаграм bonnierzm
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Фото інстаграм bonnierzm
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Фото інстаграм bonnierzm
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Фото інстаграм bonnierzm