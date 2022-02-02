Як правильно позувати на фотографіях: 11 порад від експертки

Скористайтеся порадами, як вдало позувати під час фотосесій, від блогерки Бонни Родрігес – і світлини вийдуть просто неймовірними. Ви будете задоволені!

Деякі люди вважають себе нефотогенічними. Повірте, це неправда. Варто всього лиш запам’ятати з десяток гарних позицій. І все! Бонна Родрігес покаже вам, як правильно позувати, щоб виглядати на всі 100!

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Фото інстаграм bonnierzm

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Фото інстаграм bonnierzm

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Фото інстаграм bonnierzm

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Фото інстаграм bonnierzm

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Фото інстаграм bonnierzm

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Фото інстаграм bonnierzm

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Фото інстаграм bonnierzm

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Фото інстаграм bonnierzm

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Фото інстаграм bonnierzm

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Фото інстаграм bonnierzm

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Фото інстаграм bonnierzm