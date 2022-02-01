Джордін всього 22 роки, але вона вже встигла "назбирати" понад 600 тисяч підписників та 25 мільйонів вподобайок у тіктоці jordynlyne. Дівчина регулярно публікує свої цікаві перевтілення, чим часто шокує підписників. Адже здається, ніби на одному відео дві зовсім різних людини.

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Сила макіяжу

Щоб досягнути ефектного вигляду, Джордін використовує величезну кількість косметичних засобів. Тут просто "тонна" тонального крему, пудра, бронзатор, консилер, рум’яна, блиск для губ тощо.

Такий "бойовий" макіяж подобається багатьом підписникам дівчини, але він не надто практичний у реальному житті, адже займає багато часу.

У Джордін майже 600 тисяч підписників в тіктоці / Скриншот тікток jordynlyne

Дівчина не боїться демонструвати себе без макіяжу, на чому їй і вдалося здобути прихильність людей. На більшості відео вона показує, як робить собі ефектний мейкап, після чого шалено змінюється.

Різні тролі постійно насміхаються з дівчини через щетину на підборідді. Але вона взагалі не реагує на агресивних коментаторів й просто їх блокує.

Як Джордін виглядає без макіяжу / Скриншот тікток jordynlyne

Ось одне з типових відео блогерки

Це все брехня, – жартівливо коментує свої відео сама Джордін.

Дівчина також показала, як робить собі макіяж. Лише уявіть, скільки косметики вона використовує, щоб дивувати людей.

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Підписниці часто "засипають" Джордін компліментами, що вона не боїться робити такі відео. Чоловіки ж час від часу легенько собі жартують в коментарях: