Джордин всего 22 года, но она уже успела "собрать" более 600 тысяч подписчиков и 25 миллионов лайков в тиктоке jordynlyne. Девушка регулярно публикует свои интересные перевоплощения, чем часто шокирует подписчиков. Ведь кажется, будто на одном видео два совершенно разных человека.

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Сила макияжа

Чтобы достичь эффектного облика, Джордин использует огромное количество косметических средств. Здесь просто "тонны" тонального крема, пудра, бронзатор, консилер, румян, блеск для губ и т.д.

Такой "боевой" макияж нравится многим подписчикам девушки, но он не слишком практичен в реальной жизни, ведь занимает много времени.

У Джордин почти 600 тысяч подписчиков в тиктоке / Скриншот тикток jordynlyne

Девушка не боится демонстрировать себя без макияжа, на чем ей и удалось получить восхищение от людей. На большинстве видео она показывает, как делает себе эффектный макияж, после чего безумно меняется.

Различные тролли постоянно насмехаются над девушкой из-за щетины на подбородке. Но она вообще не реагирует на агрессивных комментаторов и просто блокирует их.

Как Джордин выглядит без макияжа / Скриншот тикток jordynlyne

Вот одно из типичных видео блогерши

Это все ложь, – шутливо комментирует свои видео сама Джордин.

Девушка тоже показала, как делает себе макияж. Только представьте, сколько косметики она использует, чтобы удивлять людей.

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

Подписчицы часто "засыпают" Джордин комплиментами, что она не боится делать такие видео. Мужчины же время от времени легонько шутят в комментариях: