Матиме гарний та здоровий вигляд: як правильно сушити волосся, щоб не пошкодити його

Правильний догляд за волоссям – запорука його красивого вигляду і здорового стану. Тому важливо знати, як правильно сушити кучері, щоби не нашкодити їм.

Чи варто обирати фен для сушіння волосся, чи все ж краще давати пасмам можливість висохнути самостійно, розповідаємо далі.

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Як правильно сушити волосся

Під час сушіння волосся один неправильний рух перетворює ваше волосся на кучеряве та ламке. Тож, якщо ви хочете висушити волосся без пошкоджень, для цього знадобиться поєднання різних технік.

Найздоровіша техніка сушіння вашого волосся – це дати йому висохнути на 70% природним шляхом, а потім використовувати фен, доки воно остаточно не стане сухим.

Розчісувати мокре волосся не є обов’язковим, щоб воно висохло, але кілька рухів щіткою під час сушіння феном можуть допомогти пришвидшити процес. Ця практика також робить волосся гладкими.

Крім того, краще використовують різні незмивні засоби, щоб зробити волосся гладким і слухняним.

Правила безпечного сушіння феном

Феном волосся слід сушити у напрямку від коренів до кінчиків. Якщо пасма довга, то рекомендується сушити їх частинами.

Разом з тим не можна під час сушіння занадто близько розташовувати фен до волосся. Оптимальний варіант, коли фен знаходиться на відстані приблизно 10-20 см від волосся.

Якщо ж прилад має регулятори температури й швидкості, то сушити волосся найкраще при мінімальних налаштуваннях.

Після закінчення сушіння потрібно дати волоссю охолонути. В іншому випадку, якщо почати відразу ж розчісувати або укладати його, можна завдати серйозної шкоди, адже саме в цей момент волосся найбільш уразливе.