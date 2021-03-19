Злитися – теж нормально: психологиня розповіла, як правильно виражати свої емоції

На жаль, ми звикли більшість своїх емоцій стримувати. Чоловікам наказують не плакати, а жінок, які висловлюють своє роздратування чи гнів вважають мало не істеричками. Стримування емоцій може вам нашкодити, тому важливо навчитись їх виражати.

З дитинства нас вчили стримувати або й соромитись проявів емоційності. Психологиня Наталія Борисова вважає, що пригнічення своїх емоції може призвести до напруження або навіть проблем зі здоров'ям.

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Чому так важливо виражати емоції

Для людей нормально реагувати на події чи зовнішні подразники різними емоціями, це природна реакція.

Якщо ви весь час пригнічуєте їх, не даючи виходу, то рано чи пізно – просто "вибухнете" і неважливо, були це позитивні або негативні емоції",

– зазначає психологиня.

Саме тому важливо вчасно розпізнати свою емоцію та навіть подумки чітко назвати її. Виражати ж емоції потрібно адекватним способом: "Просто проговорити вголос або через фізичну активність, якщо це агресія", – наводить приклади Наталія Борисова.

Стримування емоцій призводить до поганих наслідків / Фото Pexels

Як це зробити правильно

Психологиня дала три універсальні поради, які допоможуть кожному більше ніколи не стримувати свої емоції.

1. Правильно висловлюйтесь

Перш за все не бійтесь чесно зізнаватись собі самому у своїх емоціях. Використовуйте такі займенники як "Я", "Мені":"Припустимо: "мені дуже приємно", або ж "я засмутилася через ...".

Визнайте емоції перед самою собою / Фото Pexels

2. Заведіть щоденник

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Ми вже розповідали, чому регулярно вести щоденник – це хороше рішення, і у чому його переваги. Психологиня також радить спочатку просто записувати усе, що відчуваєте, якщо вам важко говорити про це вголос:

Так вам буде легше фокусуватися на своїх відчуттях і розуміти особливості свого емоційного стану,

– говорить експертка

Заведіть щоденник емоцій / Фото Pexels

3. Прийміть свої емоції

Якщо всередині вирує буря почуттів, а ви почуваєтесь скуто, то запам'ятайте: нічого не виникає просто так. Ви не на порожньому місці почали відчувати злість чи роздратування, усьому є причина. Згадуйте про це і постарайтесь приймати будь-які свої емоції, як погані, так і хороші:

Це дозволить вам не сковувати себе, а навпаки вільно і сміливо реагувати на те, що відбувається,

– зазначає психологиня