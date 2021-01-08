10 вагомих причин, щоб вже завтра почати вести щоденник
Досі вважаєте, що особистий щоденник – це справа для дівчаток-підлітків, а дорослій людині не варто й витрачати час на таке? Доведемо, що це не так. Насправді щоденник може стати потужним інструментом, який допоможе впорядкувати ваше життя і навіть змінити вас.
Life24 розповідає про 10 причин, які переконають вас, що особистий щоденник – це корисна річ для людини будь-якого віку та статусу.
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Щоденник можна вести у будь-якому вигляді: писати від руки, в нотатках на телефоні чи створити окремий документ на ноутбуці. Головне – це регулярність.
Зберігати ваші геніальні ідеї
Найпростіше, для чого можна використовувати щоденник – це записувати туди думки, які приходять вам протягом дня. Перечитайте його увечері і ви здивуєтесь, скільки неймовірних ідей та мудрих думок, що варті уваги, ви упускаєте щодня, просто забуваючи про них.
У щоденнику можуть зберігатись ваші найкращі ідеї/ Фото Pexels
Дати вихід емоціям
Часом, за день накопичується багато негативних емоцій: посварилась з кимось у транспорті, виляла на себе каву, загубила улюблений шалик, а тут ще й улюблений магазин виявився зачинений. Не варто усе це виливати на своїх рідних, проте й стримуватись – погано. Поділіться зі щоденником, пожалійтесь йому на життя – і ваше роздратування як рукою зніме.
Погляд на себе зі сторони
Це хороший спосіб познайомитись із самим собою. Саме у щоденнику ви можете чітко описати свої емоції та розібратись в них. Що ви відчували сьогодні, чому так, в чому причина. Так на поверхні опиняються думки чи страхи, у яких ви боялись собі зізнатись, які сиділи десь глибоко всередині вас. Це дає можливість подумати: чи задоволені ви своїм життям, що хотіли би змінити.
Щоденник допомагає зрозуміти, ким ви є насправді/ Фото Pexels
Додає впевненості
Якщо ви ведете щоденник вже не один місяць чи рік, то помічаєте, як з часом змінюються ваші думки та цілі. Просто погортайте цю книгу життя і ви побачите свій прогрес: як стало неважливим те, що так турбувало, як ви вже давно досягнули "недосяжних" тоді цілей, як ви стали мудрішими. Це дає заряд енергії та піднімає самооцінку.
Щоденник допомагає по-новому поглянути на себе/ Фото Unsplash
Вчіться на власних помилках
Ви можете використовувати свій минулий досвід для того, щоб не повторювати старих помилок чи зробити висновки з певних ситуацій. Використовуйте власні записи для того, щоб планувати майбутнє
Дисципліна
Шлях до будь-якої мети лежить через щоденне виконання рутинних справ. Роблячи регулярні записи у щоденнику, ви також розвиваєте у собі дисципліну, стаєте більш організованими. В майбутньому вам вже простіше буде виробити інші корисні звички.
Не забувайте щодня робити записи/ Фото Unsplash
Формулює власну думку
Ви щодня опиняєтесь під потоком різноманітної інформації, яка ллється на вас з усіх сторін. Чутки від знайомих, поради рідних, статті в інтернеті та інтерв'ю на телебачення. Усе це думки чужих людей. Щоденник допомагає почути, що ж думаєте ви, чого насправді хочете, яке ваше ставлення до певного питання.
Зрозуміти, що життя – прекрасне
Часом нам здається, що наше життя могло бути й кращим, що негативних подій набагато більше, ніж позитивних. Проте варто лише погортати свій щоденник, як ви зрозумієте – ваше життя насправді повне неймовірних подій та чудових людей поряд.
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Капсула часу для нащадків
Тільки уявіть, як через роки ваші діти та онуки читатимуть ваш щоденник і дізнаватимуться усе про ваше життя! Як ви познайомились з чоловіком, які почуття вас переповнювали, яким щастям було переїхати у власний будинок і подорожувати Європою. Їм цікаво буде дізнати про події вашого життя, які описували своєю рукою.
Створіть історію життя для своїх нащадків/ Фото Unsplash
Вчить грамотності та чіткості
Все просто: чим більше ви пишете, тим краще ви починаєте формулювати свої думки. Спочатку ваші записи про день можуть бути сухими, проте з часом ви почнете писати більш емоційно та розлого. Ви ніби письменник, який пише історію свого життя і щодня практикується.
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