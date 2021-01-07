Багато хто переконаний, що новий рік – це можливість почати життя з чистого аркуша. Тому залиште все погане у 2020 році та починайте вже сьогодні робити те, що уже давно відкладали!

Редакція Life 24 зробила добірку цікавих і нових справ, які варто спробувати у новому році.

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Змініть графік

Минулого року ви втомились від роботи та від звичного для вас графіку. Тому у новому році потрібно прищепити до себе нові звички. Почніть з графіку. Прокидайтеся на 30 хвилин раніше, щоб встигнути приділити час для себе.

Опануйте медитацію або ранкові асани, які допоможуть зробити ранок бадьорішим.



Приємні ранкові ритуали можуть змінити все / Фото pexels

Читайте!

Візьміть у руки улюблену книгу або ту, яку ви давно відкладали, і приділіть 2 чи 3 години, щоб просто в тиші та спокої почитати.

Танці

Ви любите танцювати, але ніколи не наважувались на те, щоб записатися на перший урок? Тоді спробуйте відеоуроки, які можна знайти на просторах інтернету.

Приділіть 45 хвилин, щоб зайнятися улюбленою справою.

Музичний інструмент

Ви мріяли грати на гітарі, або фортепіано, або взагалі на барабані? Тоді, чому ви чекаєте?! Через пандемію в нас з'явилась можливість навчатись онлайн.

Якщо ж не можете визначитись, на якому інструменті почати грати, спробуйте з "малого". Наприклад, укулеле або калімба – чудово підійдуть для того, щоб зрозуміти чи не зникає в вас бажання продовжувати навчатися.

У період несуворого карантину можна знайти індивідуальні заняття або школу, де групи з невеликою кількістю людей. Головне, під час занять дотримуватись всіх правил безпеки.

Англійська, китайська чи німецька?

Вивчення будь-якої нової мови – це тривалий, тому починати потрібно зараз і вже! Багато шкіл з вивчення різних мов працюють як онлайн, так і в класі. Відповідно, графік можна обрати такий, щоб поєднувати і навчання, і роботу.



За допомогою інтернету можна вчитись і працювати / Фото pexels

Щось нове

Кожного тижня вчіть по декілька віршів, щоб тренувати свою пам'ять.

Фото щодня

Робіть одне характерне фото щодня! Спогади швидко стираються, завдяки фото, про них можна згадати пізніше. Для цього створіть окрему папку на комп'ютері, а кожну світлину підписуйте особливим чином.



Встигніть зробити особливу світлину / Фото pexels

Здоров'я

Для того, щоб мати енергію на всі ідеї та для чогось нового, ми повинні мати міцне здоров'я. Приділіть увагу своєму харчуванню та зовнішньому вигляду. Проконсультуйтеся з лікарем, щоб визначити чи маєте ви проблеми.

А вже сьогодні можна почати пити потрібну кількість води для вашого організму!