Як звучить гармонія: дивовижний і простий музичний інструмент калімба
Музичний інструмент, який деякі племена називають "голос предків", нам відомий більш як "калімба". Як звучить дивовижне поєднання дерева та металу – читайте в нашому матеріалі.
Редакція Life 24 зібрала для вас дивовижні мелодії, які можна виконати на калімбі.
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Що таке калімба
Калімба – це популярний африканський язичковий музичний інструмент. Він відомий також під назвами "ламелофон" або "лінгвафон", що походить від латинського кореня lamella – "маленька металева пластина".
У світі існує понад 100 видів традиційних африканських ламелофонів, кожен з яких має власний лад, розташування нот та навіть назву. Попри це, популярність за межами Африки цей інструмент отримав приблизно 50 років тому.
Які ще називають калімбу
- цанца;
- санз;
- мбіра;
- мбіла;
- ндімба;
- лукембу;
- лала;
- малімба;
- нданді;
- нжарі;
- мганга;
- лікембе;
- селімба.
Як побудована калімба
Джерелом звуків є невеликі язички з тростини, бамбуку або металу, що прикріплені до резонатора. У Європі найбільше поширені калімби з металевими язичками. Звукоряд калімби залежить від їхньої кількості, зазвичай їх від 4 до 30 штук.
Новорічна мелодія на калімбі
Відомі мелодії на калімбі
Мелодія Numb, гурт Linkin Park
Саундтрек з фільму "Пірати карибського моря" – He`s A Pirate
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