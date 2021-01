Музичний інструмент, який деякі племена називають "голос предків", нам відомий більш як "калімба". Як звучить дивовижне поєднання дерева та металу – читайте в нашому матеріалі.

Редакція Life 24 зібрала для вас дивовижні мелодії, які можна виконати на калімбі.

Що таке калімба

Калімба – це популярний африканський язичковий музичний інструмент. Він відомий також під назвами "ламелофон" або "лінгвафон", що походить від латинського кореня lamella – "маленька металева пластина".

У світі існує понад 100 видів традиційних африканських ламелофонів, кожен з яких має власний лад, розташування нот та навіть назву. Попри це, популярність за межами Африки цей інструмент отримав приблизно 50 років тому.

Які ще називають калімбу

цанца;

санз;

мбіра;

мбіла;

ндімба;

лукембу;

лала;

малімба;

нданді;

нжарі;

мганга;

лікембе;

селімба.

Як побудована калімба

Джерелом звуків є невеликі язички з тростини, бамбуку або металу, що прикріплені до резонатора. У Європі найбільше поширені калімби з металевими язичками. Звукоряд калімби залежить від їхньої кількості, зазвичай їх від 4 до 30 штук.

Новорічна мелодія на калімбі

Відомі мелодії на калімбі

Мелодія Numb, гурт Linkin Park

Саундтрек з фільму "Пірати карибського моря" – He`s A Pirate

Дивіться відео: мелодія Can't Help Falling In Love