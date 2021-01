Музыкальный инструмент, который некоторые племена называют "голос предков", нам больше известный, как "калимба". Как звучит удивительное сочетание дерева и металла – читайте в нашем материале.

Редакция Life 24 собрала для вас удивительные мелодии, которые можно исполнить на калимбе.

Что такое калимба

Калимба – популярный африканский языческий музыкальный инструмент. Он известен также под названиями "ламелофон" или "лингвафон", происходящий от латинского корня lamella – "маленькая металлическая пластина".

В мире существует более 100 видов традиционных африканских ламелофонов, каждый из которых имеет собственный лад, расположение нот и даже название. Несмотря на это, популярность за пределами Африки этот инструмент получил примерно 50 лет назад.

Которые еще называют калимбу

цанца;

санз;

мбира;

мбила;

ндимба;

лукембу;

лала;

малимба;

нданди;

нжари;

мганга;

ликембе;

селимба.

Как построена калимба

Источником звуков являются небольшие язычки из трости, бамбука или металла, прикрепленные к резонатору. В Европе больше всего распространены калимбы с металлическими язычками. Звукоряд калимбы зависит от их количества, обычно их от 4 до 30 штук.

