Как звучит гармония: удивительный и простой музыкальный инструмент калимба
Музыкальный инструмент, который некоторые племена называют "голос предков", нам больше известный, как "калимба". Как звучит удивительное сочетание дерева и металла – читайте в нашем материале.
Редакция Life 24 собрала для вас удивительные мелодии, которые можно исполнить на калимбе.
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Что такое калимба
Калимба – популярный африканский языческий музыкальный инструмент. Он известен также под названиями "ламелофон" или "лингвафон", происходящий от латинского корня lamella – "маленькая металлическая пластина".
В мире существует более 100 видов традиционных африканских ламелофонов, каждый из которых имеет собственный лад, расположение нот и даже название. Несмотря на это, популярность за пределами Африки этот инструмент получил примерно 50 лет назад.
Которые еще называют калимбу
- цанца;
- санз;
- мбира;
- мбила;
- ндимба;
- лукембу;
- лала;
- малимба;
- нданди;
- нжари;
- мганга;
- ликембе;
- селимба.
Как построена калимба
Источником звуков являются небольшие язычки из трости, бамбука или металла, прикрепленные к резонатору. В Европе больше всего распространены калимбы с металлическими язычками. Звукоряд калимбы зависит от их количества, обычно их от 4 до 30 штук.
Новогодняя мелодия на калимбе
Известные мелодии на калимбе
Мелодия Numb, группа Linkin Park
Саундтрек из фильма "Пираты Карибского моря" – He's A Pirate
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