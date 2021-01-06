Новорічні канікули вже зовсім скоро закінчаться, а ви з тих типових трудоголіків, для яких вони й не починались? Часом буває так важко викинути з голови усі робочі моменти. Проте саме час витиснути з останніх святкових днів усе та нарешті відпочити фізично і морально.

Напередодні Нового року усі намагаються якомога швидше закінчити усі робочі справи. Проте далеко не все вдається – і деякі задачі переходять у новий рік, заважаючи повноцінно відпочити на свята. Life24 зібрав для вас корисні поради, які допоможуть нарешті відпустити роботу і хоча б на кілька днів забути про нескінченні звіти, дзвінки, дедлайни та відповідальність.

Читайте також: По книжці на тиждень: 10 ефективних способів почати читати більше – корисні поради

Віддайтесь своєму хобі

Знайдіть заняття, яке сильно відрізняється від вашої роботи, а тому точно відволіче вас від нав'язливих думок. Настільні ігри з друзями, малювання чи спорт.

Займіть вільний час улюбленим хобі/ Фото Unsplash

Усі ці заняття змушують вас переключити увагу на щось інше і не думати про роботу. Головне, щоб ваше хобі вимагало від вас певних зусиль. Фільм на ліжку під ковдрою – це теж добре, проте він може бути нудними, і тоді ви знову почнете думати про роботу.

Спробуйте нові для вас заняття/ Фото Unsplash

До того ж якщо у вас є певна робоча проблема, яку вам ніяк не вдається розв'язати, то хобі стане такою собі практикою розсіяної уваги: поринаючи з голову в інше заняття, ви й не помітите, як рішення саме прийде до вас.

Відкрийте у собі дитину

Це найкращий час, щоб задовольнити усі потреби вашої "внутрішньої дитини" і виконати свої потаємні забаганки. Обвішайте кімнату фотографіями та декором, купіть кумедну піжаму з оленями, їжте увесь день морозиво чи замовте піцу.

Дозвольте собі маленькі дрібнички, які не дозволяли раніше / Фото Pexels

Не забороняйте собі нічого та на цей час закрийте у собі цього серйозного "дорослого" всередині, який так і хоче сказати, що негоже вам дуркувати, немов дитя.

Проведіть час з рідними

Це найкращий вид відпочинку. Відкладіть на кілька днів свої гаджети та навідайте бабусю, до якої давно не приїжджали, проведіть вихідні з батьками, гуляйте вечорами з друзями. Це наповнить вас новою енергією та натхненням перед робочими буднями.

Присвятіть свій час найріднішим людям/ Фото Pexels

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO

Не обговорюйте робочі проблеми

Так і кортить вдома пожалітись рідним на те, що начальник не розуміє вас, замовники вимагають неможливого, а колеги роблять менше за вас? Не поспішайте. Звісно, не варто тримати все у собі. Розповісти про проблеми найближчим людям – це нормально. Проте не перетворюйте сімейні застілля на обговорення ваших робочих проблем.

Проведіть час з рідними з користю/ Фото Pexels

Родина хоче вдома бачити вас, а не вашу роботу. І вам непогано було б обговорити сторонні теми та не поринати знову у поганий настрій, адже такі скарги лише посилюють стрес.

Не дивіться на годинник

Дозвольте собі таку розкіш – не слідувати графіку. В робочих буднях це зробити неможливо, адже усе розписано буквально по хвилинах. Але під час святкових канікул дозвольте собі розслабитись і відкласти усі годинники та телефон.

Намагайтесь навіть зранку нікуди не поспішати / Фото Pexels

Без поспіху снідайте годину (а не 10 хвилин, як завжди), дозвольте собі просто лежати слухати музику чи прокидатись без будильника. Ви не зробили нічого важливого за весь день? Чудово, це і є відпочинок.

Актуально: Як вижити після свят: 8 корисних речей, які варто зробити на початку року

Складіть план

Вам все ще важко розслабитись і здається, що без вас усе піде шкереберть? Тоді складіть детальний план на місяць: що і за чим ви будете робити після свят. Це допоможе заспокоїтись і не думати про купу завдань. Турбуватись немає про що, ви усе встигнете. А зараз – мерщій відпочивати!