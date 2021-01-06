Новогодние каникулы уже совсем скоро закончатся, а вы из тех типичных трудоголиков, для которых они и не начинались? Порой бывает так трудно выбросить из головы все рабочие моменты. Однако самое время выжать из последних праздничных дней все и наконец отдохнуть физически и морально.

Накануне Нового года все стараются как можно быстрее закончить все рабочие дела. Однако далеко не все удается – и некоторые задачи переходят в новый год, мешая полноценно отдохнуть на праздники. Life24 собрал для вас полезные советы, которые помогут наконец отпустить работу и хотя бы на несколько дней забыть о бесконечных отчетах, звонках, дедлайнах и ответственности.

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Отдайтесь своему хобби

Найдите занятие, которое сильно отличается от вашей работы, поэтому точно отвлечет вас от навязчивых мыслей. Настольные игры с друзьями, рисование или спорт.

Займите свободное время любимым хобби / Фото Unsplash

Все эти занятия заставляют вас переключить внимание на что-то другое и не думать о работе. Главное, чтобы ваше хобби требовало от вас определенных усилий. Фильм на кровати под одеялом – это тоже хорошо, однако он может быть скучными, и тогда вы снова начнете думать о работе.

Попробуйте новые для вас занятия / Фото Unsplash

К тому же если у вас есть определенная рабочая проблема, которую вам никак не удается решить, то хобби станет своеобразной практикой рассеянного внимания: погружаясь с головой в другое занятие, вы и не заметите, как решение само придет к вам.

Откройте в себе ребенка

Это лучшее время, чтобы удовлетворить все потребности вашей "внутреннего ребенка" и выполнить свои сокровенные прихоти. Увешайте комнату фотографиями и декором, купите забавную пижаму с оленями, ешьте целый день мороженое или закажите пиццу.

Позвольте себе маленькие безделушки, на которые не решались ранее / Фото Pexels

Не запрещайте себе ничего и в это время закройте в себе этого серьезного "взрослого" внутри, который так и хочет сказать, что вам нельзя дурачиться как ребенок.

Проведите время с родными

Это лучший вид отдыха. Отложите на несколько дней свои гаджеты и посетит бабушку, к которой давно не приезжали, проведите выходные с родителями, гуляйте по вечерам с друзьями. Это наполнит вас новой энергией и вдохновением перед рабочими буднями

Посвятите свое время родным людям / Фото Pexels

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Не обсуждайте рабочие проблемы

Так и хочется дома пожаловаться родным на то, что начальник не понимает вас, заказчики требуют невозможного, а коллеги делают меньше вас? Не торопитесь. Конечно, не стоит держать все в себе. Рассказать о проблемах близким людям – это нормально. Однако не превращайте семейные застолья в обсуждение ваших рабочих проблем.

Проведите время с родными с пользой / Фото Pexels

Семья хочет дома видеть вас, а не вашу работу. И вам неплохо было бы обсудить посторонние темы, а не погружаться снова в плохое настроение, ведь такие жалобы только усиливают стресс.

Не смотрите на часы

Позвольте себе такую ​​роскошь – не следовать графику. В рабочие будни это сделать невозможно, ведь все расписано буквально по минутам. Но во время праздничных каникул позвольте себе расслабиться и отложить все часы и телефон.

Старайтесь даже утром никуда не спешить / Фото Pexels

Без спешки завтракайте час (а не 10 минут, как обычно), позвольте себе просто лежать слушать музыку или просыпаться без будильника. Вы не сделали ничего важного за весь день? Отлично, это и есть отдых.

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Составьте план

Вам все еще трудно расслабиться и кажется, что без вас все пойдет кувырком? Тогда составьте подробный план на месяц: что и зачем вы будете делать после праздников. Это поможет успокоиться и не думать о кучу задач. Беспокоиться не о чем, вы все успеете. А сейчас – скорее отдыхать!