Как выжить после праздников: 8 полезных вещей, которые стоит сделать в начале года
Мы вошли в один из самых приятных периодов года. Первые праздники уже прошли, короткая рабочая неделя – и снова праздники. Такой режим расслабляет. Но все равно придется возвращаться – привычный ритм жизни никуда не денется. Как это сделать безболезненно – читайте в нашем материале.
Life 24 собрал 8 важных вещей, которые помогут вам удачно войти в новый год. Не нужно строить грандиозные планы уже в первые дни 2021-го. Позвольте себе классно отдохнуть, чтобы потом с новыми силами осуществлять все мечты и цели.
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Восстановите режим сна
Новогодние каникулы – это всегда непростой вызов для организма. Вспомните, как мы спешим в это время: закрываем все дела до 31 декабря, бегаем по супермаркетам, готовим целую гору блюд, убираем, а потом долго празднуем. Кого не утомит такой бешеный ритм? Надо хорошо выспаться.
Хорошо отоспитесь во время новогодних каникул / Фото Unsplash
Если режим сна сбился – не проблема. Выделите себе 3-4 дня на то, чтобы его восстановить. Вот несколько правил, как это сделать:
- Ложитесь спать не позднее 23 часов. Каждый день старайтесь просыпаться на 20-30 минут раньше, чем накануне.
- Не спите днем. Несколько часов сна в обед могут сбить весь режим.
- Старайтесь не употреблять напитки, содержащие кофеин. Это кофе, энергетики.
- Попробуйте не использовать гаджеты по 30-60 минут до сна.
Побольше отдыхайте
Да, новогодние праздники – это отличный момент, чтобы начать менять себя. Но есть риск перегореть, если резко взяться за новое дело после всей праздничной суеты. Лучше набраться достаточно сил, чтобы потом заниматься собой.
Начало года – отличное время, чтобы отдохнуть / Фото Unsplash
Выделите себе несколько дней, когда вы сможете делать все, что захотите. Посмотрите хорошие фильмы или новые сериалы. Поиграйтесь в игры с семьей. Послушайте новую музыку. Когда, как не в такое время, нужно наслаждаться от "ничегонеделания".
Встретьтесь с друзьями и родными
Выходите из дома – и поехали в гости к родным или на крутую прогулку с друзьями. Это же так хорошо, когда вы можете просто отдохнуть с близкими людьми и не переживать, что завтра нужно рано вставать и куда-то ехать.
Восстановите общение со "старыми" друзьями
Все в жизни меняется. Вы заканчиваете университет, переходите на новую работу, переезжаете на другую квартиру и перестаете общаться с людьми, с которыми пересекались в определенный период жизни. Это абсолютно нормально.
Сходите на вино с друзьями, с которыми давно не виделись / Фото Unsplash
Но почему бы не попробовать восстановить дружбу? Здесь не нужно делать ничего особенного – просто берете телефон и пишете или звоните людям, с которыми уже давно не общались. Вы ничего не потеряете. Если не пойдет общения – значит так должно было случиться. А если все получится, то в новом году у вас появится еще один близкий человек.
Погуляйте в одиночестве
Легкая прогулка по городу, когда вы никуда не спешите – отличный вариант отдохнуть и расслабиться. Подышите свежим воздухом в зимнем парке, пройдитесь любимыми местами или просто выпейте бокал хорошего вина в любимом заведении.
Обратите внимание на питание
Мы любим себя побаловать вкусненьким во время новогодних праздников. Это приятно. Но лучше поаккуратнее относиться к еде, чтобы потом не бояться становиться на вес. Редакция Life 24 недавно изучала, как правильно худеть. Вам будет интересно.
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Составьте планы на год
Новогодние каникулы – отличный момент, чтобы составить планы на весь год. Но не пытайтесь делать все и сразу. Очень сложно за один момент бросить курить или начать бегать и здорово питаться. Тем более, что вокруг царит праздничная атмосфера, и хочется просто расслабиться.
Вы уже составили планы на год? / Фото Pixabay
Значительно лучше, если вы спокойно определите цели и придумаете стратегию, как их достичь. Праздники закончатся – тогда пора к работе.
Побалуйте себя чем-то
Душа всегда просит праздника в такие дни. То почему бы его организовать? Сходите в магазин и купите то, что вы очень давно хотели – интересную книжечку, красивую шапочку, коробку вкусных конфет и тому подобное. Значительно легче начинать новый год с приятным подарком для себя.
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