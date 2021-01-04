Мы вошли в один из самых приятных периодов года. Первые праздники уже прошли, короткая рабочая неделя – и снова праздники. Такой режим расслабляет. Но все равно придется возвращаться – привычный ритм жизни никуда не денется. Как это сделать безболезненно – читайте в нашем материале.

Life 24 собрал 8 важных вещей, которые помогут вам удачно войти в новый год. Не нужно строить грандиозные планы уже в первые дни 2021-го. Позвольте себе классно отдохнуть, чтобы потом с новыми силами осуществлять все мечты и цели.

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Восстановите режим сна

Новогодние каникулы – это всегда непростой вызов для организма. Вспомните, как мы спешим в это время: закрываем все дела до 31 декабря, бегаем по супермаркетам, готовим целую гору блюд, убираем, а потом долго празднуем. Кого не утомит такой бешеный ритм? Надо хорошо выспаться.​

Хорошо отоспитесь во время новогодних каникул / Фото Unsplash

Если режим сна сбился – не проблема. Выделите себе 3-4 дня на то, чтобы его восстановить. Вот несколько правил, как это сделать:

Ложитесь спать не позднее 23 часов. Каждый день старайтесь просыпаться на 20-30 минут раньше, чем накануне.

Каждый день старайтесь просыпаться на 20-30 минут раньше, чем накануне. Не спите днем. Несколько часов сна в обед могут сбить весь режим.

Несколько часов сна в обед могут сбить весь режим. Старайтесь не употреблять напитки, содержащие кофеин. Это кофе, энергетики.

Это кофе, энергетики. Попробуйте не использовать гаджеты по 30-60 минут до сна.​

Побольше отдыхайте

Да, новогодние праздники – это отличный момент, чтобы начать менять себя. Но есть риск перегореть, если резко взяться за новое дело после всей праздничной суеты. Лучше набраться достаточно сил, чтобы потом заниматься собой.​

Начало года – отличное время, чтобы отдохнуть / Фото Unsplash

Выделите себе несколько дней, когда вы сможете делать все, что захотите. Посмотрите хорошие фильмы или новые сериалы. Поиграйтесь в игры с семьей. Послушайте новую музыку. Когда, как не в такое время, нужно наслаждаться от "ничегонеделания".​

Встретьтесь с друзьями и родными

Выходите из дома – и поехали в гости к родным или на крутую прогулку с друзьями. Это же так хорошо, когда вы можете просто отдохнуть с близкими людьми и не переживать, что завтра нужно рано вставать и куда-то ехать.

Восстановите общение со "старыми" друзьями

Все в жизни меняется. Вы заканчиваете университет, переходите на новую работу, переезжаете на другую квартиру и перестаете общаться с людьми, с которыми пересекались в определенный период жизни. Это абсолютно нормально.

Сходите на вино с друзьями, с которыми давно не виделись / Фото Unsplash

Но почему бы не попробовать восстановить дружбу? Здесь не нужно делать ничего особенного – просто берете телефон и пишете или звоните людям, с которыми уже давно не общались. Вы ничего не потеряете. Если не пойдет общения – значит так должно было случиться. А если все получится, то в новом году у вас появится еще один близкий человек.

Погуляйте в одиночестве

Легкая прогулка по городу, когда вы никуда не спешите – отличный вариант отдохнуть и расслабиться. Подышите свежим воздухом в зимнем парке, пройдитесь любимыми местами или просто выпейте бокал хорошего вина в любимом заведении.

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Обратите внимание на питание

Мы любим себя побаловать вкусненьким во время новогодних праздников. Это приятно. Но лучше поаккуратнее относиться к еде, чтобы потом не бояться становиться на вес. Редакция Life 24 недавно изучала, как правильно худеть. Вам будет интересно.

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Составьте планы на год

Новогодние каникулы – отличный момент, чтобы составить планы на весь год. Но не пытайтесь делать все и сразу. Очень сложно за один момент бросить курить или начать бегать и здорово питаться. Тем более, что вокруг царит праздничная атмосфера, и хочется просто расслабиться.

Вы уже составили планы на год? / Фото Pixabay

Значительно лучше, если вы спокойно определите цели и придумаете стратегию, как их достичь. Праздники закончатся – тогда пора к работе.​

Побалуйте себя чем-то

Душа всегда просит праздника в такие дни. То почему бы его организовать? Сходите в магазин и купите то, что вы очень давно хотели – интересную книжечку, красивую шапочку, коробку вкусных конфет и тому подобное. Значительно легче начинать новый год с приятным подарком для себя.