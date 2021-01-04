Чтобы эффективно худеть, совсем необязательно ограничивать себя в еде и "сгонять" любые 100 граммов десерта. Фитнес-тренерка Татьяна Минт знает, какие правила нужно соблюдать, чтобы худеть с пользой, и кому вообще нужно худеть.

Татьяна Минт по своему опыту знает, как оно: беспокоиться из-за лишнего веса, сбрасывать и набирать по 15 килограммов, иметь сложные отношения с едой и постоянные срывы. Однако для нее это все в прошлом, ведь сейчас она – профессиональная фитнес-тренерка, и на своей странице в инстаграме поделилась с читателями основными принципами здорового похудения без насилия над собой и бесконечных диет.

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Не нужно гнаться за идеалами

Идеальное тело – это недостижимая мечта. Татьяна предостерегает, что в погоне за идеальным, без единой складочки, телом очень легко упустить лучшие моменты своей жизни и потратить всю свою молодость на подсчет калорий. Все не могут и не должны весить 50 килограммов!

Не нужно постоянно контролировать свои параметры / Фото Unsplash

Консультироваться с врачом

Только врач может указывать, что вам необходимо сбросить определенное количество килограмм, если лишний вес как-то угрожает вашему здоровью. Во всех остальных случаях – это лишь опция, вы вовсе не обязаны постоянно худеть.

Большинство девушек, которые считают, что им нужно похудеть, не имеют к этому показаний, – отмечает тренерка

Худое тело – не цель

Прежде всего нужно ставить цель иметь здоровое тело. Слишком низкий вес может быть такой же опасной, как и избыточная. А иногда – иметь и еще худшие последствия. Поэтому лучшей мотивацией для вас должно быть здоровье.

Обращайте внимание на то, насколько здоровое ваше тело, а не сколько оно весит / Фото Pexels

Вам кажется, что вы все-таки имеете несколько лишних килограммов и вам не нравится качество вашего тела? Не нужно снижать вес до критической точки. Лучше акцентируйте свое внимание на полноценном питании и качественных тренировках. Через некоторое время вы сами увидите, как ваше тело стало более подтянутым и здоровым. И вам уже не захочется избавляться никаких килограммов.

Хороший тренер – залог успеха

Только профессиональный тренер сможет подсказать вам, как тренироваться без вреда для вашего здоровья. Обращайте внимание на то, где и когда он учился. Обходите "специалистов", которые уже давно не повышали свой уровень и считают, что от сладкого нужно полностью отказаться, а выводить колени за носки во время приседаний – самый большой грех.

Ищите "своего" тренера, который будет вам помогать, а не вредить / Фото freepic

Снижать вес правильно

Татьяна Минт дает несколько базовых советов для тех, кто хочет похудеть:

Не нужно все время быть на дефиците калорий. Чередуйте этот период со временем, когда вы просто поддерживаете свой вес.

Чередуйте этот период со временем, когда вы просто поддерживаете свой вес. Ваше питание должно быть полноценным и сбалансированным. Важно следить за тем, сколько белков, жиров и углеводов вы потребляете.

Важно следить за тем, сколько белков, жиров и углеводов вы потребляете. Основа всего – здоровый сон по 8-9 часов. Без этого у вас просто не будет энергии.

Без этого у вас просто не будет энергии. Не ругайте себя за то, что в определенные дни вы съели что-то "неправильное" по вашему мнению.

Дайте себе время

Татьяна советует дать себе как минимум год и пообещать концентрироваться не на конечном результате, а на процессе. Живите в обычном ритме, не превращайте похудения на цель всей вашей жизни

Не нужно каждый день вставать на весы, рассматривать себя в зеркале, щупать, искать целлюлит, обмеряли, урезать калории еще больше, – советует фитнес-тренерка.

Вы не достигнете идеала, однако уже через год вы увидите, как изменилось ваше тело, каким оно стало выносливым, здоровым и сильным.

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Расстройствами пищевого поведения занимается врач

Если вы заметили у себя признаки расстройства пищевого поведения (страх перед едой, переедание, "заедание" стрессов и т.д.), нужно немедленно прекратить любое похудения и обратиться к психотерапевту. Именно врач поможет вам грамотно выйти из этой ситуации и наладить здоровые отношения с едой.