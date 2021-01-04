Как правильно худеть и нужно ли это вам: 7 принципов фитнес-тренерки Татьяны Минт
Чтобы эффективно худеть, совсем необязательно ограничивать себя в еде и "сгонять" любые 100 граммов десерта. Фитнес-тренерка Татьяна Минт знает, какие правила нужно соблюдать, чтобы худеть с пользой, и кому вообще нужно худеть.
Татьяна Минт по своему опыту знает, как оно: беспокоиться из-за лишнего веса, сбрасывать и набирать по 15 килограммов, иметь сложные отношения с едой и постоянные срывы. Однако для нее это все в прошлом, ведь сейчас она – профессиональная фитнес-тренерка, и на своей странице в инстаграме поделилась с читателями основными принципами здорового похудения без насилия над собой и бесконечных диет.
Читайте также: Выбросьте их из головы: 10 вещей, которые мешают нам стать счастливыми
Не нужно гнаться за идеалами
Идеальное тело – это недостижимая мечта. Татьяна предостерегает, что в погоне за идеальным, без единой складочки, телом очень легко упустить лучшие моменты своей жизни и потратить всю свою молодость на подсчет калорий. Все не могут и не должны весить 50 килограммов!
Не нужно постоянно контролировать свои параметры / Фото Unsplash
Консультироваться с врачом
Только врач может указывать, что вам необходимо сбросить определенное количество килограмм, если лишний вес как-то угрожает вашему здоровью. Во всех остальных случаях – это лишь опция, вы вовсе не обязаны постоянно худеть.
Большинство девушек, которые считают, что им нужно похудеть, не имеют к этому показаний, – отмечает тренерка
Худое тело – не цель
Прежде всего нужно ставить цель иметь здоровое тело. Слишком низкий вес может быть такой же опасной, как и избыточная. А иногда – иметь и еще худшие последствия. Поэтому лучшей мотивацией для вас должно быть здоровье.
Обращайте внимание на то, насколько здоровое ваше тело, а не сколько оно весит / Фото Pexels
Вам кажется, что вы все-таки имеете несколько лишних килограммов и вам не нравится качество вашего тела? Не нужно снижать вес до критической точки. Лучше акцентируйте свое внимание на полноценном питании и качественных тренировках. Через некоторое время вы сами увидите, как ваше тело стало более подтянутым и здоровым. И вам уже не захочется избавляться никаких килограммов.
Хороший тренер – залог успеха
Только профессиональный тренер сможет подсказать вам, как тренироваться без вреда для вашего здоровья. Обращайте внимание на то, где и когда он учился. Обходите "специалистов", которые уже давно не повышали свой уровень и считают, что от сладкого нужно полностью отказаться, а выводить колени за носки во время приседаний – самый большой грех.
Ищите "своего" тренера, который будет вам помогать, а не вредить / Фото freepic
Снижать вес правильно
Татьяна Минт дает несколько базовых советов для тех, кто хочет похудеть:
- Не нужно все время быть на дефиците калорий. Чередуйте этот период со временем, когда вы просто поддерживаете свой вес.
- Ваше питание должно быть полноценным и сбалансированным. Важно следить за тем, сколько белков, жиров и углеводов вы потребляете.
- Основа всего – здоровый сон по 8-9 часов. Без этого у вас просто не будет энергии.
- Не ругайте себя за то, что в определенные дни вы съели что-то "неправильное" по вашему мнению.
Дайте себе время
Татьяна советует дать себе как минимум год и пообещать концентрироваться не на конечном результате, а на процессе. Живите в обычном ритме, не превращайте похудения на цель всей вашей жизни
Не нужно каждый день вставать на весы, рассматривать себя в зеркале, щупать, искать целлюлит, обмеряли, урезать калории еще больше, – советует фитнес-тренерка.
Вы не достигнете идеала, однако уже через год вы увидите, как изменилось ваше тело, каким оно стало выносливым, здоровым и сильным.
Расстройствами пищевого поведения занимается врач
Если вы заметили у себя признаки расстройства пищевого поведения (страх перед едой, переедание, "заедание" стрессов и т.д.), нужно немедленно прекратить любое похудения и обратиться к психотерапевту. Именно врач поможет вам грамотно выйти из этой ситуации и наладить здоровые отношения с едой.
Поделиться новостью