Щоб ефективно худнути, зовсім необов'язково обмежувати себе у їжі та "зганяти" будь-які 100 грамів десерту. Фітнес-тренерка Тетяна Мінт знає, яких правил потрібно дотримуватись, щоб худнути з користю, і кому взагалі потрібно худнути.

Тетяна Мінт не своєму досвіді знає, як воно: турбуватись через зайву вагу, скидати та набирати по 15 кілограмів, мати складні стосунки з їжею та постійні зриви. Проте для неї це все в минулому, адже зараз вона – професійна фітнес-тренерка, і на своїй сторінці в інстаграмі поділилась з читачами основними принципами здорового схуднення без насилля над собою та нескінченних дієт.

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Не потрібно гнатись за ідеалами

Ідеальне тіло – це недосяжна мрія. Тетяна застерігає, що у погоні за ідеальним, без єдиної складочки, тілом дуже легко проґавити найкращі моменти свого життя і витратити всю свою молодість на підраховування калорій. Усі не можуть і не повинні важити 50 кілограмів!

Не потрібно постійно контролювати свої параметри/ Фото Unsplash

Консультуватись з лікарем

Тільки лікар може вказувати вам, що вам необхідно скинути певну кількість кілограм, якщо зайва вага якось загрожує вашому здоров'ю. В усіх інших випадках – це лише опція, ви зовсім не зобов'язані постійно худнути.

Більшість дівчат, які вважають, що їм потрібно схуднути, не мають до цього показань, – зазначає тренерка

Худе тіло – не ціль

Перш за все потрібно ставити за мету мати здорове тіло. Занадто низька вага може бути такою ж небезпечною, як і надлишкова. А інколи – мати й ще гірші наслідки. Тому найкращою мотивацією для вас повинне бути здоров'я.

Звертайте увагу на те, наскільки здорове ваше тіло, а не скільки воно важить/ Фото Pexels

Вам здається, що ви все-таки маєте кілька зайвих кілограмів і вам не подобається якість вашого тіла? Не потрібно знижувати вагу до критичної точки. Краще акцентуйте свою увагу на повноцінному харчуванні і якісних тренуваннях. Через певний час ви самі побачите, як ваше тіло стало більш підтягнутим та здоровим. І вам вже не захочеться позбавлятись ніяких кілограмів.

Хороший тренер – запорука успіху

Тільки професійний тренер зможе підказати вам, як тренуватись без шкоди для вашого здоров'я. Звертайте увагу на те, де і коли він навчався. Оминайте "спеціалістів", які вже давно не підвищували свій рівень і вважають, що від солодкого потрібно повністю відмовитись, а виводити коліна за носки під час присідань – найбільший гріх.

Шукайте "свого" тренера, який буде вам допомагати, а не шкодити/ Фото freepic

Знижувати вагу правильно

Тетяна Мінт дає кілька базових порад для тих, хто хоче схуднути:

Не потрібно увесь час бути на дефіциті калорій . Чергуйте цей період з часом, коли ви просто підтримуєте свою вагу.

. Чергуйте цей період з часом, коли ви просто підтримуєте свою вагу. Ваше харчування повинно бути повноцінним та збалансованим. Важливо слідкувати за тим, скільки білків, жирів та вуглеводів ви споживаєте.

Важливо слідкувати за тим, скільки білків, жирів та вуглеводів ви споживаєте. Основа всього – здоровий сон по 8-9 годин. Без цього у вас просто не буде енергії.

Без цього у вас просто не буде енергії. Не картайте себе за те, що у певні дні ви з'їли щось "неправильне" на вашу думку.

Дайте собі час

Тетяна радить дати собі як мінімум рік і пообіцяти концентруватись не на кінцевому результаті, а на процесі. Живіть у звичайному ритмі, не перетворюйте схуднення на ціль усього вашого життя

Не потрібно кожен день вставати на ваги, розглядати себе в дзеркалі, мацати, шукати целюліт, обміряли, урізати калорії ще більше, – радить фітнес-тренерка.

Ви не досягнете ідеалу, проте вже через рік ви побачите, як змінилось ваше тіло, яким воно стало витривалим, здоровим і сильним.

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Розладами харчової поведінки займається лікар

Якщо ви помітили у себе ознаки розладу харчової поведінки (страх перед їжею, переїдання, "заїдання" стресів тощо), потрібно негайно припинити будь-яке схуднення і звернутись до психотерапевта. Саме лікар допоможе вам грамотно вийти з цієї ситуації та налагодити здорові стосунки з їжею.