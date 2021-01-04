Як правильно худнути і чи вам це потрібно: 7 принципів фітнес-тренерки Тетяни Мінт
Щоб ефективно худнути, зовсім необов'язково обмежувати себе у їжі та "зганяти" будь-які 100 грамів десерту. Фітнес-тренерка Тетяна Мінт знає, яких правил потрібно дотримуватись, щоб худнути з користю, і кому взагалі потрібно худнути.
Тетяна Мінт не своєму досвіді знає, як воно: турбуватись через зайву вагу, скидати та набирати по 15 кілограмів, мати складні стосунки з їжею та постійні зриви. Проте для неї це все в минулому, адже зараз вона – професійна фітнес-тренерка, і на своїй сторінці в інстаграмі поділилась з читачами основними принципами здорового схуднення без насилля над собою та нескінченних дієт.
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Не потрібно гнатись за ідеалами
Ідеальне тіло – це недосяжна мрія. Тетяна застерігає, що у погоні за ідеальним, без єдиної складочки, тілом дуже легко проґавити найкращі моменти свого життя і витратити всю свою молодість на підраховування калорій. Усі не можуть і не повинні важити 50 кілограмів!
Не потрібно постійно контролювати свої параметри/ Фото Unsplash
Консультуватись з лікарем
Тільки лікар може вказувати вам, що вам необхідно скинути певну кількість кілограм, якщо зайва вага якось загрожує вашому здоров'ю. В усіх інших випадках – це лише опція, ви зовсім не зобов'язані постійно худнути.
Більшість дівчат, які вважають, що їм потрібно схуднути, не мають до цього показань, – зазначає тренерка
Худе тіло – не ціль
Перш за все потрібно ставити за мету мати здорове тіло. Занадто низька вага може бути такою ж небезпечною, як і надлишкова. А інколи – мати й ще гірші наслідки. Тому найкращою мотивацією для вас повинне бути здоров'я.
Звертайте увагу на те, наскільки здорове ваше тіло, а не скільки воно важить/ Фото Pexels
Вам здається, що ви все-таки маєте кілька зайвих кілограмів і вам не подобається якість вашого тіла? Не потрібно знижувати вагу до критичної точки. Краще акцентуйте свою увагу на повноцінному харчуванні і якісних тренуваннях. Через певний час ви самі побачите, як ваше тіло стало більш підтягнутим та здоровим. І вам вже не захочеться позбавлятись ніяких кілограмів.
Хороший тренер – запорука успіху
Тільки професійний тренер зможе підказати вам, як тренуватись без шкоди для вашого здоров'я. Звертайте увагу на те, де і коли він навчався. Оминайте "спеціалістів", які вже давно не підвищували свій рівень і вважають, що від солодкого потрібно повністю відмовитись, а виводити коліна за носки під час присідань – найбільший гріх.
Шукайте "свого" тренера, який буде вам допомагати, а не шкодити/ Фото freepic
Знижувати вагу правильно
Тетяна Мінт дає кілька базових порад для тих, хто хоче схуднути:
- Не потрібно увесь час бути на дефіциті калорій. Чергуйте цей період з часом, коли ви просто підтримуєте свою вагу.
- Ваше харчування повинно бути повноцінним та збалансованим. Важливо слідкувати за тим, скільки білків, жирів та вуглеводів ви споживаєте.
- Основа всього – здоровий сон по 8-9 годин. Без цього у вас просто не буде енергії.
- Не картайте себе за те, що у певні дні ви з'їли щось "неправильне" на вашу думку.
Дайте собі час
Тетяна радить дати собі як мінімум рік і пообіцяти концентруватись не на кінцевому результаті, а на процесі. Живіть у звичайному ритмі, не перетворюйте схуднення на ціль усього вашого життя
Не потрібно кожен день вставати на ваги, розглядати себе в дзеркалі, мацати, шукати целюліт, обміряли, урізати калорії ще більше, – радить фітнес-тренерка.
Ви не досягнете ідеалу, проте вже через рік ви побачите, як змінилось ваше тіло, яким воно стало витривалим, здоровим і сильним.
Розладами харчової поведінки займається лікар
Якщо ви помітили у себе ознаки розладу харчової поведінки (страх перед їжею, переїдання, "заїдання" стресів тощо), потрібно негайно припинити будь-яке схуднення і звернутись до психотерапевта. Саме лікар допоможе вам грамотно вийти з цієї ситуації та налагодити здорові стосунки з їжею.
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