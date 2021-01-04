Ми увійшли в один із найприємніших періодів року. Перші свята вже минули, короткий робочий тиждень – і знову свята. Такий режим розслабляє. Але колись доведеться повертатися – звичний ритм життя нікуди не дінеться. Як це зробити безболісно – читайте у нашому матеріалі.

Life 24 зібрав 8 важливих речей, які допоможуть вам вдало увійти в новий рік. Не потрібно будувати грандіозні плани вже на перші дні 2021-го. Дозвольте собі класно відпочити, щоб потім з новими силами здійснювати усі мрії та цілі.

Читайте також 20 новорічних фотографій із песиками, які піднімуть вам настрій

Відновіть режим сну

Новорічні канікули – це завжди непростий виклик для організму. Згадайте, як ми спішимо в цей час: закриваємо всі справи до 31 грудня, бігаємо по супермаркетах, готуємо цілу гору страв, прибираємо, а потім довго святкуємо. Кого не втомить такий шалений ритм? Треба добре відіспатися.

Добре відіспіться під час новорічних канікул / Фото Unsplash

Якщо режим сну збився – не проблема. Виділіть собі 3-4 дні на те, щоб його відновити. Ось кілька правил, як це зробити:

Лягайте спати не пізніше 23 години. Кожного дня намагайтеся прокидатися на 20-30 хвилин раніше, ніж напередодні.

Кожного дня намагайтеся прокидатися на 20-30 хвилин раніше, ніж напередодні. Не спіть вдень. Кілька годин сну в обід можуть збити увесь режим.

Кілька годин сну в обід можуть збити увесь режим. Старайтеся не вживати напої, які містять кофеїн. Це кава, енергетики тощо.

Це кава, енергетики тощо. Спробуйте не використовувати гаджети за 30-60 хвилин до сну.

Побільше відпочивайте

Так, новорічні свята – це чудовий момент, щоб почати змінювати себе. Але є ризик перегоріти, якщо різко взятися за нову справу після всієї святкової метушні. Краще набратися достатньо сил, щоб потім займатися собою.

Початок року - чудовий час, щоб відпочивати / Фото Unsplash

Виділіть собі кілька днів, коли ви зможете робити все, що захочете. Подивіться хороші фільми або нові серіали. Побавтеся в ігри з сім’єю. Послухайте нову музику. Коли, як не в такий час, потрібно насолоджуватися від "нічогонероблення".

Зустріньтеся із друзями та рідними

Виходьте з дому – і поїхали в гості до рідних або на круту прогулянку з друзями. Це ж так добре, коли ви можете просто відпочити з близькими людьми і не переживати, що завтра потрібно рано вставати і кудись їхати.

Відновіть спілкування зі "старими" друзями

Все в житті змінюється. Ви закінчуєте університет, переходите на нову роботу, переїжджаєте на іншу квартиру і перестаєте спілкуватися із людьми, з якими перетиналися у певний період життя. Це абсолютно нормально.

Сходіть на вино з друзями, з якими давно не бачилися / Фото Unsplash

Але чому б не спробувати відновити дружбу? Тут не потрібно робити чогось особливого – просто берете телефон і пишете або дзвоните людям, з якими вже давно не спілкуєтеся. Ви нічого не втратите. Якщо не піде спілкування – значить так мало статися. А якщо все вийде, то у новому році у вас з’явиться ще одна близька людина.

Погуляйте наодинці

Легенька прогулянка містом, коли ви нікуди не спішите – чудовий варіант відпочити і розслабитися. Подихайте свіжим повітрям у зимовому парку, пройдіться улюбленими місцями або просто випийте келих хорошого вина в улюбленому закладі.

Звичайний вихідний здатний перетворитись на справжню феєрію, якщо не забути рожеве сухе від SHABO та хороший настрій! Замовити рожеве вино можна в інтернет-магазині SHABO

Зверніть увагу на харчування

Ми любимо себе побалувати смачненьким під час новорічних свят. Це приємно. Але краще акуратніше ставитися до їжі, щоб потім не боятися ставати на вагу. Редакція Life 24 нещодавно вивчала, як правильно худнути.

Цікаво Як правильно худнути і чи вам це потрібно: 7 принципів фітнес-тренерки Тетяни Мінт

Складіть плани на рік

Новорічні канікули – чудовий момент, щоб скласти плани на весь рік. Але не намагайтеся робити все й одразу. Дуже складно за один момент кинути курити або ж почати бігати чи здорово харчуватися. Тим більше, що навколо панує святкова атмосфера, і хочеться просто розслабитися.

Ви вже склали плани на рік? / Фото Pixabay

Значно краще, якщо ви спокійно визначите цілі та придумаєте стратегію, як їх досягнути. Свята закінчаться – тоді пора до роботи.

Потіште себе чимось

Душа завжди бажає свята у такі дні. То чого б його не організувати? Сходіть в магазин і купіть те, що ви дуже давно хотіли – цікаву книжечку, красиву шапочку, коробку смачних цукерок тощо. Значно легше починати новий рік із приємною дрібничкою.