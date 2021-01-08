До сих пор считаете, что личный дневник – это дело для девочек-подростков, а взрослому человеку не стоит и тратить время на такое? Докажем, что это не так. На самом деле дневник может стать мощным инструментом, который поможет упорядочить вашу жизнь и даже изменить вас.

Life24 рассказывает о 10 причинах, которые убедят вас, что личный дневник – это полезная вещь для человека любого возраста и статуса.

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Дневник можно вести в любом виде: писать от руки, в заметках на телефоне или создать отдельный документ на ноутбуке. Главное – это регулярность.

Хранить ваши гениальные идеи

Самое простое, для чего можно использовать дневник – это записывать туда мысли, которые приходят вам в течение дня. Перечитайте его вечером и вы удивитесь, сколько невероятных идей и мудрых мыслей, достойных внимания, вы упускаете ежедневно, просто забывая о них.

В дневнике могут храниться ваши лучшие идеи / Фото Pexels

Дать выход эмоциям

Иногда за день накапливается много негативных эмоций: поссорилась с кем-то в транспорте, вылила на себя кофе, потеряла любимый шарфик, а тут еще и любимый магазин закрыт. Не стоит все это выливать на своих родных, но и сдерживаться – плохо. Поделитесь с дневником, пожалуйтесь ему на жизнь – и ваше раздражение как рукой снимет.

Взгляд на себя со стороны

Это хороший способ познакомиться с самим собой. Именно в дневнике вы можете четко описать свои эмоции и разобраться в них. Что вы чувствовали сегодня, почему так, в чем причина. Так на поверхности оказываются мысли или страхи, в которых вы боялись себе признаться, которые сидели где-то глубоко внутри вас. Это дает возможность подумать: Довольны ли вы своей жизнью, что хотели бы изменить.

Дневник помогает понять, кем вы на самом деле / ​​Фото Pexels

Добавляет уверенности

Если вы ведете дневник уже не один месяц или год, то замечаете, как со временем меняются ваши мысли и цели. Просто полистайте эту книгу жизни и вы увидите свой прогресс: как стало неважным то, что так беспокоило, как вы давно достигли "недосягаемых" когда-то целей, как вы стали мудрее. Это дает заряд энергии и поднимает самооценку.

Дневник помогает по-новому взглянуть на себя / Фото Unsplash

Учитесь на собственных ошибках

Вы можете использовать свой прошлый опыт для того, чтобы не повторять старых ошибок или сделать вывод из определенных ситуаций. Используйте собственные записи для того, чтобы планировать будущее

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Дисциплина

Путь к любой цели лежит через ежедневное выполнение рутинных дел. Делая регулярные записи в дневнике, вы также развиваете в себе дисциплину, становитесь более организованными. В будущем вам уже проще будет выработать другие полезные привычки.

Не забывайте ежедневно делать записи / Фото Unsplash

Формулирует собственное мнение

Вы ежедневно оказываетесь под потоком разнообразной информации, которая льется на вас со всех сторон. Слухи от знакомых, советы родных, статьи в интернете и интервью на телевидение. Все это мысли чужих людей. Дневник помогает услышать, что же думаете вы, чего на самом деле хотите, каково ваше отношение к определенному вопросу.

Понять, что жизнь – прекрасна

Порой нам кажется, что наша жизнь могло быть и лучшим, что негативных событий гораздо больше, чем положительных. Однако стоит только полистать свой дневник, как вы поймете – ваша жизнь на самом деле полна невероятных событий и замечательных людей рядом.

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Капсула времени для потомков

Только представьте, как спустя годы ваши дети и внуки будут читать ваш дневник и узнавать все о вашей жизни! Как вы познакомились с мужем, какие чувства вас переполняли, каким счастьем было переехать в собственный дом и путешествовать по Европе. Им интересно будет узнать о событиях вашей жизни, которые описывали своей рукой.

Создайте историю жизни для своих потомков / Фото Unsplash

Учит грамотности и четкости

Все просто: чем больше вы пишете, тем лучше вы начинаете формулировать свои мысли. Сначала ваши записи о дне могут быть сухими, однако со временем вы начнете писать более эмоционально. Вы как будто писатель, который пишет историю своей жизни и каждый день практикуется.