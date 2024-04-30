Найкраще – робити декор великоднього кошика своїми руками, щоб він вийшов максимально унікальним та приніс святковий настрій. Ідеї простих та цікавих прикрас розповідає Life 24.

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Традиційний декор

Традиційно великодній кошик прикрашали зеленню та весняними квітами, зокрема, барвінком. Гарний вигляд будуть мати також гілочки верби та берези з молодими листочками, ромашка або лаванда.

Дехто також прикрашає кошик нарцисами білого та жовтого кольору, які мають неймовірний вигляд, коли поєднуються із зеленню, або додає інші декоративні елементи, до прикладу маленькі писанки чи стрічки.

Щоб зробити максимально автентичний кошик, можна зібрати невеликий букет, який кріпиться у місці з'єднання ручок, або вплести живі квіти.

Як може виглядати традиційний великодній кошик: дивіться відео

Прикраси зі стрічок чи тканини

Доволі просто великодній кошик оформити за допомогою тканини або стрічок. Для цього, серед іншого, можна використати жовто-блакитні стрічки, тканину з вишивкою, мереживо або навіть банти.

Цікавою ідеєю буде протягнути в кошик одну або кілька стрічок і зробити банти із боків. За допомогою цієї нехитрої маніпуляції будь-який кошик буде виглядати стильно та гарно.

Прикраси для кошика з тканини: дивіться фото

Декор з колосками та сухоцвітами

Якщо декор з живими квітами та рослинами здається надто складним, на допомогу можуть прийти будь-які сухоцвіти.

Як прикрасити кошик сухоцвітами: дивіться відео

В поєднанні зі стрічками стриманих кольорів сухі квіти чи колоски нададуть кошику справді стильного вигляду. До речі, доповнити таку прикрасу можна також іншими декоративними елементами, зокрема невеличкими великодніми яйцями чи бантами.