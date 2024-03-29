Як прикрасити стіл до Великодня: 5 ідей для найгарнішого святкування

Великдень – це час для фарбування яєць, випікання пасок і збирання святкового кошика, але також і можливість зустрітися з найріднішими за одним столом.

Щоб створити ідеальний настрій для Великодня, святковий стіл можна відповідно задекорувати. Як гарно та трендово його прикрасити цьогоріч, дивіться на Life 24.

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Настільний вінок

Для яскравого та не надто складного акценту на святковому столі можна розмістити великодній вінок. Щоб його створити, використайте яєчну шкаралупу, зелень на квіти.

Шкаралупу слід ретельно вимити, довільно розділити на половини, а потім за допомогою гарячого клею з'єднати між собою у вінок. Вільний простір, що залишиться, можна на свій смак прикрасити квітами та іншими рослинами.

Як виглядає яєчний вінок: дивіться фото

Традиційний вербовий букет

Верба – це перша рослина, яка розквітає навесні. Її вважають символом початку нового життя, а також вона має особливе значення в контексті Великодня, адже Вербна неділя – свято входу Господнього в Єрусалим, передує їй.

Відтак верба стане гарним і символічним доповненням до святкового столу. Щоб прикрасити його за допомогою рослини, достатньо просто зібрати вербу у невеликий букет та поставити його у вазу. Для більшої автентичності для цього можна використати глечик.

Як прикрасити стіл вербою: дивіться відео

Писанкова доріжка

Зосереджувати увагу на самому центрі столу не обов'язково. Декор можна розмістити по-різному. Так, до прикладу, гарний вигляд матиме центральна доріжка через увесь стіл.

Святкову атмосферу може створити не тільки декор, музика чи фільми. Вдало з цією задачею впорається і білизна від українського виробника Anabel Arto . У новій колекції бренду можна знайти вироби, які додадуть настрою, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і трендових дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Для того, щоб прикрасити своє святкування таким чином, по центру достатньо покласти витягнуте полотно або крафтовий папір, а поверх нього додати писанки та крашанки. Доповнити композицію можна гілочками улюблених рослин.

Як виглядатиме доріжка з писанок: дивіться фото

Кролик в мисці

Дерев’яні миски – це один з найбільш недооцінених декоративних аксесуарів у домі. Його можна використати й для великоднього столу.

Для цього варто лише заповнити миску мохом і додати всередину фігурку кролика. Такий декоративний елемент можна розташувати як по центру столу, так і обрати будь-яку іншу зручну локацію.

Декоративний кролик в мисці: дивіться фото

Великодні квіти

З великодніх яєць можуть вийти гарні квіти, які стильно доповнять букет із живих рослин. Щоб створити таку незвичну композицію, видуйте яйця, пофарбуйте їх, а потім акуратно насадіть на шпажки й застроміть у свій букет.

Як виглядає великодній букет: дивіться

Готовий букет можна розмістити по центру столу. Такий декор гарантовано здивує гостей, які придивляться до його особливостей.