Які основи варто знати, щоб правильно накрити стіл для різних ситуацій, від звичайної сімейної вечері до святкового застілля, розповідаємо далі.
До теми Вишукане сервірування стола: для чого потрібно використовувати порт-куто
Чому сервірування столу важливе
Може здаватися, що сервірування столу має мало сенсу. На смак їжі це ж жодним чином не вплине. Однак насправді гарно накритий стіл означає, що ви цінуєте усіх, хто за ним сидить.
Таким чином ви також задасте загальний тон частування. Застілля буде більш приємним, а накритий стіл може покращити вигляд самої їжі.
Основні інструкції з сервірування столу
Знання, як накрити стіл для будь-якого прийому їжі, стане в пригоді, коли доведеться готуватися до більш святкових частувань. По суті, базове сервірування столу – це основа будь-якого застілля.
Щоб втілити основні інструкції з сервірування столу:
- Покладіть серветку на стіл.
- Поставте необхідні тарілки на середину серветки.
- Покладіть ще одну серветку зліва від тарілки.
- Покладіть вилку на серветку зліва.
- Праворуч від тарілки покладіть ніж ближче до тарілки. Лезо має бути спрямоване всередину. Додайте ложку праворуч від ножа.
- Поставте склянку для води трохи вище та правіше тарілки. Злегка вище від склянки поставте келих для вина або іншого напою.
Як може виглядати накритий стіл: дивіться фото
Крім того, викладайте лише той посуд, який ви збираєтеся використовувати. Не потрібно ставити весь набір столового приладдя. До прикладу, якщо ви подаєте лише біле вино, келих для червоного – не потрібен. Так само, якщо супу немає, пропустіть глибоку тарілку та ложку. Однак якщо ви подаєте стейк або будь-який інший великий шматок м’яса, бажано додати спеціальні ножі.
Разом з тим, якщо ви використовуєте окремі сільнички та перечниці для кожного гостя, поставте їх у верхній частині серветки. Інакше їх можна розташувати біля центру столу або, якщо використовуєте довгий прямокутний стіл, розмістити посередині кожного краю.