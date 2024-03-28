Які основи варто знати, щоб правильно накрити стіл для різних ситуацій, від звичайної сімейної вечері до святкового застілля, розповідаємо далі.

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Чому сервірування столу важливе

Може здаватися, що сервірування столу має мало сенсу. На смак їжі це ж жодним чином не вплине. Однак насправді гарно накритий стіл означає, що ви цінуєте усіх, хто за ним сидить.

Таким чином ви також задасте загальний тон частування. Застілля буде більш приємним, а накритий стіл може покращити вигляд самої їжі.

Основні інструкції з сервірування столу

Знання, як накрити стіл для будь-якого прийому їжі, стане в пригоді, коли доведеться готуватися до більш святкових частувань. По суті, базове сервірування столу – це основа будь-якого застілля.

Щоб втілити основні інструкції з сервірування столу:

  • Покладіть серветку на стіл.
  • Поставте необхідні тарілки на середину серветки.
  • Покладіть ще одну серветку зліва від тарілки.
  • Покладіть вилку на серветку зліва.
  • Праворуч від тарілки покладіть ніж ближче до тарілки. Лезо має бути спрямоване всередину. Додайте ложку праворуч від ножа.
  • Поставте склянку для води трохи вище та правіше тарілки. Злегка вище від склянки поставте келих для вина або іншого напою.

Як може виглядати накритий стіл: дивіться фото

Крім того, викладайте лише той посуд, який ви збираєтеся використовувати. Не потрібно ставити весь набір столового приладдя. До прикладу, якщо ви подаєте лише біле вино, келих для червоного – не потрібен. Так само, якщо супу немає, пропустіть глибоку тарілку та ложку. Однак якщо ви подаєте стейк або будь-який інший великий шматок м’яса, бажано додати спеціальні ножі.

Разом з тим, якщо ви використовуєте окремі сільнички та перечниці для кожного гостя, поставте їх у верхній частині серветки. Інакше їх можна розташувати біля центру столу або, якщо використовуєте довгий прямокутний стіл, розмістити посередині кожного краю.