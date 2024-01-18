Цікаво, що кілька століть тому порт-куто створювалося з ощадливих міркувань, а нині – є елементом світських заходів. Як правильно використовувати порт-куто при сервіруванні – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що таке порт-куто

Порт-куто – це підставка під ніж. Як стверджують у мережі, їх винайшли наприкінці XVII – XVIII століття, однак існує думка, що вони могли з'явитися й раніше – за часів правління короля Генріха III.

Ця підставка створювалася з ощадливих міркувань, аби столові прибори не забруднили скатертину між прийомами їжі. Порт-куто були особливо популярними у Вікторіанську епоху – саме тоді їх почали виготовляти з різноманітних матеріалів та вигадувати цікаві форми. Популярними металами для виготовлення підставок були золото, срібло, перламутр і слонова кістка. Цікаво, що порт-куто з'явилися майже одночасно в різних країнах – у Франції, Німеччині, Китаї тощо.

Порт-куто були популярними до початку XX століття. Після цього їх почали все рідше використовувати при сервіруванні столів. Згодом вони стали предметом колекціонування й підкреслювали розкішне життя власника.

Затишок – це результат правильно поєднання багатьох елементів. Однак уявити його без якісного та зручного домашнього одягу просто неможливо. Ідеальним тому свіченням є продукція Anabel Arto. Жінки, які вже придбали для себе та близьких стильний домашній одяг від бренду, переконалися, що навіть буденний сімейний вечір може стати святом.

Як використовувати порт-куто

Нині порт-куто починають знову активно використовувати під час сервірування стола. Найчастіше їх можна побачити на різних світських заходах. Як пояснила експертка з етикету Вікторія Ромащенко, порт-куто необхідні при подачі страв "а-ля рус" – коли на столі є лише один комплект столових приборів, а страви будуть подаватися покроково.

Експертка розповіла про користь порт-куто: дивіться відео

У таких випадках порт-куто будуть дуже доречними. Адже столові прибори не доведеться класти на скатертину, а можна буде скористатися підставкою.