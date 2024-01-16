Яскраві акценти можуть мати потужний вплив на настрій і життя. Однак додавання кольору не повинно стати великим чи дорогим проєктом. Як просто оживити різні кімнати, розповідаємо далі.

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Коридор

Зазвичай коридор – це невелика кімната, яку ми швидко минаємо, але це не привід позбавляти її кольору. Покладіть барвистий килимок, замініть полиці чи контейнери для зберігання речей на кольорові або додайте рослини. Усе це зробить коридор цікавішим та більш яскравим.

Вітальня

У вітальню для кольору без зайвих зусиль додайте нові декоративні подушки та ковдру, а також поставте красиву тацю.

Крім того, можна спробувати встановити новий паперовий абажур на світильник або пофарбувати старий балончиком.

Текстиль – це просте та надійне рішення, щоб додати кольорів житлу / Фото Pexels

Їдальня

Крім створення кольору за допомогою яскравого посуду, є й інші варіанти зробити цю кімнату більш живою.

Спробуйте додати столове приладдя того відтінку, який підходить до наявних у вас тарілок, або купіть різнокольорові підставки під посуд. Їх можна залишити на столі, навіть коли він не накритий.

Іншим варіантом можуть стати різнобарвні свічки. Вони особливо гарно пасуватимуть в темні зимові місяці.

Спальня

Оберіть новий комплект простирадл незвичного для вас кольору, придбайте нову яскраву ковдру або додайте кілька декоративних подушок для настрою. Усе це додасть барв вашій спальні.

Разом з тим у цю кімнату можна додати кольорові килимки з обох боків ліжка або оживити простір квітами.

Квіти добре слугуватимуть для невеликих кольорових акцентів / Фото Pexels

Ванна кімната

Заміна рушників на яскравіші замість звичних білих чи пастельних – це найлегше, що можна зробити у ванній кімнаті. Крім того, можна подумати про заміну килимків та шторок для душу.

Більш оригінальним же рішенням може стати придбання кольорових ватних дисків чи паличок. Їх можна зберігати у прозорих місткостях, щоб додавати своїй ванні цікавих акцентів.

